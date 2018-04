Německá stíhačka nad hlavou a setkání s nadšenci na letišti Maia

Odlet z portugalského Benavente byl velmi přátelský, přišlo se tam podívat asi 10 pilotů. Vyletěl jsem v poledne a pozoroval směrem na sever překrásné pláže, na kterých nebylo ani živáčka. Letěl jsem nad nimi ve výšce jen 300 metrů, protože jich velká část leží ve cvičební oblasti portugalských vzdušných sil.

Vznášel jsem se tam z protekce, protože jeden z pilotů v Benavente je vojenský dispečer. To je samozřejmě fajn, ale ve chvíli, kdy asi 300 metrů nade mnou prosvištěla německá stíhačka F4 Phantom, jsem si nebyl tak jistý, že jsem měl takovou výhodu přijmout. Dispečer sice dával pilotovi instrukce, jak letět, aby se mi vyhnul, ale byl to i tak pěkný hukot...

Setkání s leteckými nadšenci na letišti Maia

Od dispečera z portského letiště jsem si vyžádal možnost proletět se nad středem města. S trochou zdráhání mě tam pustil. Bylo to milé. Pak jsem doletěl k dalšímu portugalskému letišti Maia, kde jsem se měl setkat s mladými nadšenci, kteří fotí letadla. Někteří někde našli informace o mém letu a tak mě pozvali, abych se zastavil na letišti. Musel jsem pro ně udělat dva nízké přelety nad ranvejí a oni se sbíhali a fotili mě. Pak jsme strávili asi hodinu a půl povídáním a trochou jídla a já jsem nakonec odstartoval do Santiaga.

Počasí se cestou postupně zhoršovalo. Nejdříve jsem šel stále výš, abych se dostal nad mraky, ale pak jsem změnil taktiku a snažil jsem se je podletět. Nakonec jsem už byl příliš nízko, přes hory bych nemohl a tak jsem raději vyletěl nad moře. To proto, abych se při nízkém letu a kličkování mez mraky nemusel bát, že do něčeho narazím. Viditelnost se stále zhoršovala a turbulence od bouřky se zvyšovala.

Pak mi letiště Santiago oznámilo, že jsou hluboko pod limity letu za viditelnosti a nemohou mě proto přijmout. To rozhodlo a tak jsem se otočil a po dalších 40 minutách přistál, odkud jsem odletěl. Tam už nikdo nebyl a tak jsem trochu smutně dokráčel na železniční stanici a dojel do Porta, kde jsem zůstal na noc Zítra svou trať trošku upravím, protože na cestu do Santiaga už nemám dostatek času. Počasí má být dobré, tak bych mohl něco odletět.