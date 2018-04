Jak mapu iDNES.cz zachránil José Rocha a český rekord přeletu Dynamicem

Pro zajímavost zveřejňujeme jednu ze zpráv Josého Rochy, jak je posílal Jakubovi Matějů z produkce iDNES.cz (časy ve zprávách uvádí v UTC):

29.4.2014 14:24

He is now at N 34.35.450 W 014.25.570 passed GALPA IFR point 12 minutes ago on course to Benavente and estimating NARTA IFR POINT 13:31. And mainland at ESP VOR at 15:32 at FL 100.

* Je aktuálně na souřadnicích N 34.35.450 W 014.25.570, před 12 minutami minul bod GALPA cestou na Benavente a průlet bodem NARTA se očekává ve 13:31. Dosažení souše je očekáváno v 15:32 nad radiomajákem ESP v letové hladině FL 100 (cca 10 000 stop).