Kanáry skrz velmi silné turbulence a marné pátrání po vile nacistů

Prakticky celou cestu jsem proto řídil ručně, protože pro autopilota je tak silná turbulence nebezpečná. Zabránilo mi to fotit i komunikovat. Naštěstí všechny tři venkovní kamery pracovaly spolehlivě, dokonce v turbulencích ani neupadly, a tak mám alespoň skvělé videozáběry.

Točil jsem dramatické pobřeží severozápadního Lanzarote a ohromný národní park vyhaslých sopek na Lanzarote. Na Fuerteventuře jsem točil celý vyprahlý ostrov, který působí spíše jako poušť.

Úkryt fašistických pohlavárů jsem nestihl najít

Také jsem se snažil nalézt stavbu s názvem Vila Winter, která měla sloužit jako úkryt pro fašistické pohlaváry v případě neúspěšné války. Odtud měli být přepravováni do Jižní Ameriky. Vilu se mi však nepodařilo najít, i když jsem byl určitě velmi blízko. Zrovna mě totiž zavolali z řízení letů a nasměrovali mě dál, tak jsem musel odletět.

Kolem Gran Canaria byly mraky, a tak byla vidět jen hlavní hora/sopka trčící nad mraky. Kvůli provozu na letišti Las Palmas jsem musel ostrov obletět z větší dálky, a tak mám jen pár fotografií.

V pondělí se chystám obletět zbytek Kanárských ostrovů - Gomera, El Golfo a La Palma. Ale nikde už ale nebudu sedat. Tak to mám naplánované jednak kvůli bateriím do kamer a jednak proto, že na Kanárských ostrovech jsou jen dvě letiště, na nichž mají benzin pro motory mého typu (Lanzarote a Tenerife Norte). Jinde benzin není, a tak nemá smysl někde sedat.

Na Lanzarote jsem nasadil kamery s novými bateriemi, které pracovaly až skoro do dnešního přistání. Zítra by měly vydržet přesně na to, aby se mi podařilo nafilmovat zmíněné ostrovy a někdy během zbytku cesty na Madeiru baterie dojdou.

Odlet mám na pondělí naplánovaný na 09:30 místního času, tzn. 10:30 našeho. Cesta na Madeiru i s okruhem přes zbylé Kanárské ostrovy by měla zabrat asi 3,5 hodiny. Na Madeiře chci zůstat do úterý ráno, tzn. že v pondělí bych měl neletový den. Tehdy bych měl absolvovat interview pro televizi a také se tam na mě chystají nějací mladí lidé, fandové do letadel. V úterý ráno pak plánuji pokračovat. Ale všechno samozřejmě záleží především na počasí.