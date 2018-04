Jiří Fišer: Jezděte s přilbou!

***

ODPOVĚDI ZDE

***

Otázek, které každý z nás cyklistů na jaře řeší, je spousta:

Jak seřídit kolo? Co zvládnu sám a co mám naopak nechat raději na cykloservisu? Čím se řídit při výběru nového kola? Mám si koupit kolo horské, silniční, nebo trekingové? Kolik mám do koupi investovat? Dá se na něčem ušetřit? Vyplatí se mi odpružená vidlice, gelové sedlo, či jiné "vychytávky"? Co na sebe?

Na tyto dotazy čtenářů odpovídal v on-line rozhovoru Jiří Fišer, který se už několik let profesionálně zabývá odborným poradenstvím, prodejem a servisem horských i silničních kol.

Jiří Fišer je také občasným amatérským závodníkem, závodí na silničních i horských kolech.

Pár výsledků: 23.4. 2004 – Author 50 Český Ráj, 17. místo, kategorie M30 15.5. 2004 – Trans Brdy, Lety u Prahy, 9. místo, kategorie M30 9.6. 2004 – PRAŽSKÉ SCHODY – Velká cena České spořitelny, 1. místo, kategorie V.I.P.

Jiří Fišer pravidelně publikuje odborné články v měsíčníku Peloton. Pracuje ve firmě Programcycle, která se zabývá zakázkovou stavbou kol, prodejem a servisem silničních a horských kol, odborným poradenstvím v oblasti výživy, tréninku, servisu, oblékání,... Závodnický tým Programcycle se úspěšně účastní domácích i mezinárodních cyklistických závodů.