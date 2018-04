Jindřišská věž se otevírá veřejnosti

Rekonstrukce začala loni na podzim a podle Petra Švestky, jednoho z autorů projektu, si oprava a vestavba Jindřišské věže vyžádaly zhruba 23 milionů korun.

Do konce roku by se do věže měly vrátit i staré dokumenty, které horolezci v polovině září vyňali. K dokumentům přibudou i další, s aktuálními informacemi o nynější rekonstrukci a zprávami ze současnosti.

"Vloží se tam například i zpráva o letošních povodních a jednáme o tom, že by se tam objevilo i poselství prezidenta Václava Havla," uvedl Švestka.

V nejvyšším, desátém patře si návštěvníci od 1. prosince budou moci prohlédnout obrázky Petra Síse Dobrodružství poznání s podtitulem Stará Praha, nové světy. V dalších patrech bude výstava s názvem Zvonařství rodu Manoušků a výstava české panovnické a státní symboliky.

Další výstavy budou fotografické, a to Věže kolem Jindřišské věže s podtitulem První kompletní inventarizace Prahy stověžaté. Autorem fotografií je Josef Podzimek. Další fotografickou výstavou je Praha Franze Kafky od Jana Jindry. Lidé zde naleznou i fotodokumentaci rekonstrukce věže od Martina Podzimka.

Jindřišská věž vydala staré dokumenty

Výstavy budou trvat zhruba měsíc. Poté se prostory využijí pro komerční účely. "Chtěli jsme, aby veřejnost měla možnost si věž prohlédnout a seznámit se s její historií," vysvětlil Švestka.

Dva obchodní prostory se stále nabízejí k pronájmu. Podle něho zde nebudou žádné obchody s kýčovitými turistickými suvenýry.

Vedle výstav se zde uskuteční i čtyři koncerty s vánoční tematikou v podání komorního souboru Ludus Musicus v 10. patře na vyhlídce věže. První koncert bude 1. prosince, další 26. prosince, 5. ledna a poslední 2. února příštího roku.

Jindřišská věž měří zhruba šestašedesát metrů a její historie sahá do 15. století. Vlastníkem objektu je katolická církev. Společnost Jindřišská věž, s. r. o., si objekt pronajala na čtyřicet let.