Jindřichův Hradec skrývá jesličkový zázrak

Na ploše šedesáti metrů čtverečních vystavěl velkolepou scénu s více než tisíci figurkami, z nichž se 150 pohybuje. Tradiční vánoční motiv s centrální scénou narození Páně je doplněn známými biblickými výjevy z evangelia, ale i poetickou vesnickou krajinou zobrazující život lidí v minulém století.

Na tom, že se "český jesličkový zázrak", jak se vyřezávanému dílu často přezdívá, nachází v Jindřichově Hradci, není nic překvapivého. Město má bohatou betlémářskou tradici a první zmínka o betlémech pochází již z roku 1579. Proslavené Krýzovy jesličky věnoval okresnímu muzeu v polovině třicátých let autorův syn Jan a od té doby patří k nejvyhledávanějším exponátům.

Každý, kdo do muzea zavítá, má možnost vidět betlém "v akci" vždy v půl a v celou hodinu. Pestrá produkce přitáhne bez výjimky dospělé i děti (pro ty je podél skleněné stěny vybudován dřevěný ochoz, aby si malí návštěvníci mohli prohlédnout i horní patra dva metry vysoké stavby). Výjevy jsou navíc doprovázeny českými vánočními koledami, které dokážou dodat prohlídce vskutku sváteční nádech.

A zatímco děti se zaujetím pozorují oživlé figurky, milovníci techniky si mohou prohlédnout ukázku důmyslného mechanismu, který betlém pohání a je vystaven ve vitríně u dveří.

Certifikát o vytvoření světového rekordu - největší betlém na světě, hlásá glejt na zdi u východu, který při odchodu stojí rovněž za zaznamenání. Krýzovo dílo má sice od minulého měsíce vyzývatele v muzeu betlémů na Karlštejně, přesto je odborníky i běžnými návštěvníky považován za opravdovou raritu. Jeho kouzlo totiž nespočívá jen v technickém umu, ale i síle, kterou dokáže navodit atmosféru starých českých vánoc.



OTEVÍRACÍ DOBA: Okresní muzeum v Jindřichově Hradci, kde jsou Krýzovy jesličky k vidění, bývá otevřeno od 8.30 do 12.00 a od 12.30 do 17.00. Od 1.4. do 6.1. denně mimo pondělí, červen až září denně a od 7.1. do 31.3. jsou expozice zavřeny. Poslední vstupy bývají v 11.30 a v 16.30.

VSTUPNÉ: Při výkladu v českém jazyce platí dospělí 20 korun, děti od 6 do 16 let a důchodci polovinu. Pro výklad v cizím jazyce je třeba zaplatit dvojnásobek. Chcete-li v muzeu fotografovat, je třeba zaplatit poplatek 50 korun, při natáčení videokamerou 100 korun. Na soutěžní výstavu betlémů, která je otevřena až do 6. ledna, se platí jednotné vstupné pět korun.