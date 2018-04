Jindřichův Hradec rozezní hudba Adama Michny z Otradovic

Třídenní Slavnosti Adama Michny z Otradovic jsou již tradičním podzimním lákadlem Jindřichova Hradce, okresního města v Jihočeském kraji a Michnova rodiště. Letošní ročník bude jubilejní dvacátý.

Na různých místech bude hrát po celý víkend hudba Adama Michny, výrazné osobnosti české barokní hudby, proslulého varhaníka, básníka a hudebního skladatele. Jeho tvorba se v současné době hraje na nejprestižnějších festivalech staré hudby v Čechách i v zahraničí a interpretace jeho skladeb se ujímají nejpřednější hudební tělesa.

Na slavnostech vystoupí pěvecké sbory i kapely

Slavnosti zahájí v pátek od 18 hodin v proboštském kostele Nanebevzetí Panny Marie Requiem za Adama Michnu - rekonstrukce barokní bohoslužby jako vzpomínka na slavného skladatele. Ve 20 hodin na něj naváže v kapli svaté Máří Magdaleny druhá a závěrečná část pátečního programu - koncert barokní a postbarokní hudby O smrti i vesele.

Vydejte se po Michnových stopách v Jindřichově Hradci

V sobotu ve 14 hodin se můžete přidat k Michnovské procházce aneb 20 let hledání Michny v Jindřichově Hradci. Sraz bude u Sousoší Nejsvětější Trojice na náměstí Míru.

Odsud se můžete mezi 15. a 17. hodinou přesunout do bývalého minoritského kláštera ve Štítného ulici na hudební Michnovský jarmark aneb Co Nový Dům dal. Vystoupí tam Chrámový sbor Adam Michny z Jindřichova Hradce, hudbu 16. a 17. století zahraje také Capella Ornamentata a sbor Musice Per Gaudium, na dobové nástroje zahraje a zazpívá sbor :II:Ritornello:II: a s lidovou muzikou vystoupí folklórní soubor Barunka z České Skalice. Vstupné na sérii koncertů bude volné.

Koncerty staré hudby v rámci Slavností Adama Michny z Otradovic

Další hudební zážitek v podobě koncertu Vesperae aneb Hudební putování po evropských dvorech nabídne od 18 hodin kostel svatého Jana Křtitele. Zahrají a zazpívají sbor :II:Rotirnello:II:, Capella Ornamentata a žáci Letních hudebních dílen. Vstupné vás přijde na 60 korun.

Ve 20 hodin se znovu rozezní bývalý minoritský klášter ve Štítného ulici, kde se uskuteční závěrečný koncert sobotní části slavností nazvaný Convivium - Michnovský dýchánek. Vystoupí sbor :II:Ritornello:II: a hosté. Vstupné bude volné.

Procesím na slavnostní bohoslužbu s koncerty

Na závěr Slavností Adama Michny, v neděli v 9:15, se můžete přidat k procesí z náměstí Míru na slavnostní bohoslužbu s koncerty v Proboštském kostele Nanebevzetí Panny Marie. I tam se obejdete bez vstupenky.

Procesí z náměstí Míru mířící na slavnostní bohoslužbu do Proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie

Dýňové slavnosti v Jindřichově Hradci

Jste-li tvořivé povahy, nebo chcete příjemně prožít čas s dětmi, vyrazte si užít podzimní víkend na Dýňové slavnosti v Zahradním centru v Jindřichově Hradci. Během soboty 4. a neděle 5. října se tam budou dýně dlabat, vyřezávat i konzumovat na mnoho způsobů. Budete pátrat po pohádkových bytostech a na ty nejmenší bude čekat skákací hrad.

Dýňové slavnosti v Zahradním centru v Jindřichově Hradci

Pokud chcete přidat ruku k dílu, přineste si s sebou lžíci a nůž na vydlabání a vyřezání dýně. Děti, které přijdou v masce, dostanou dárek. Akce bude probíhat v sobotu i v neděli od 10 do 17 hodin.