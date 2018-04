Jindřichův Hradec: největší lidový mechanický betlém na světě

Téměř statická scéna o narození Ježíška mě nikdy moc nezajímala. Tohle je ale něco jiného. A pak krávy a ovce na obzoru, které mizí do ztracena a zase se na druhé straně jakoby nic vynořují. A vlastně všechno, co se jen trochu hýbe. Dodnes mě baví objevovat téměř ukryté nenápadné pohyby.

Stojím v muzeu v Jindřichově Hradci. Přede mnou jsou Krýzovy jesličky – největší lidový mechanický betlém na světě. Právě o Vánocích jsou nejkrásnější.

Aby si je člověk vychutnal, musí přijít ve všední den, kdy se u nich netlačí davy zvědavců. Stačí si u pokladny koupit lístek do muzea, vystoupat po schodišti a zabočit do té správné místnosti. Pokud to trefíte, dočkáte se i výkladu o jejich historii.

1398 figurek

Je to příběh úmorné práce. Zdejší punčochářský mistr Tomáš Krýza na nich pracoval přes 60 let. Zemřel roku 1918 a do té doby se denně věnoval své vizi. Systém nekonečných pásů, řemenů, drátků, převodů, pružin a kol vytváří důmyslné pohyblivé divadlo. Můžete jej vidět dvakrát, desetkrát, stokrát a stále bude co objevovat. Kdysi poháněné ručně, dnes řízené počítačem.

Šedesát metrů čtverečních, sedmnáct metrů na délku, dva na výšku, 1398 figurek lidí a zvířat. To je největší lidový mechanický betlém na světě. Od roku 1998 zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů.

Kromě toho monumentálnost jesliček umocňují dva další betlémy připojené ze stran. V roce 1936 získalo muzeum výsledky poctivé bratrů Emanuela a Bohdana Steinocherových. Krýzovy jesličky dostaly "sourozence“, kteří jen zintenzivňují jejich krásu.

O kozlících a kominíkovi Stojím nalepená nosem na skleněnou stěnu, která odděluje živé od papírového, svět lidí od světa biblického. Hledám svoje oblíbené výjevy a lituji, že už mi není pět. To bych si mohla vylézt na vyvýšený ochoz těsně u skla a měla bych pocit, že se pohádkového světa dotýkám. Světa, který je vzdálený svým obsahem i poselstvím. Výjevy z Bible a poetická, bezelstná krajina předminulého století.



Přesně 133 figurek z kašírovací hmoty, tedy z mouky, pilin, sádry a klihu, se hýbe. Procházím si jednotlivé scénky. Stráž hlídá na ochozech hradu a padací most vykonává v pravidelném rytmu svůj úkol. Horníci dobývají v dole uhlí a vozí ho na povrch. Kováři kovají koně a kují rozžhavené železo. Na statku mlátí čeledínové obilí, řežou dříví. A teď ty nejoblíbenější – dva kozlíci do sebe narážejí, až se jim hlavy otřásají, a z komína co chvíli vyleze černočerný kominík. Může se hodit Dospělí zaplatí 40 korun, děti polovinu. Rodinné vstupné 90 korun.

Otevřeno mají od 18. prosince do 6. ledna denně od 8.30 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Na Štědrý den a na Silvestra jen dopoledne. http://www.muzeum.esnet.cz/, http://twist.jh.cz/public/mujh/cz.html



A to není zdaleka všechno. Že je to dětinské? Možná. Ale když začne světla ubývat, malé žárovky převezmou roli hvězdné oblohy a za papírovými kopci se vynoří měsíc, je to rozhodně zážitek. Osvětlené scény v ten okamžik připomínají reálný život, který právě koledy a vůně jehličí vanoucí jemně muzeem spojují s dnešním světem.