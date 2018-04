Jindřichův Hradec: jedno z našich NEJ měst ukrývá spletený 15. poledník

může se hodit Co dělat za špatného počasí * Zajděte si na koncert do nádherného kostela sv. Maří Magdaleny * Prohlédněte si raně gotický minoritský klášter a kostel sv. Jana Křtitele * Vydejte se na ochoz Černé věže na hradeckém zámku * Navštivte Muzeum Jindřichohradecka s Krýzovými jesličkami, největším lidovým mechanickým betlémem na světě více na: www.mjh.cz * Užijte si výstavu v Národním muzeu fotografie * Vystoupejte na věž kostela Nanebevzetí Panny Marie Co nevynechat na zámku Na výběr máte tři trasy:

Trasa A – Adamovo stavení (zámek), Trasa B –Středověký hrad, Trasa C - Apartmány 18. a 19. století včetně zahradního hudebního pavilonu Rondelu

Cena pro dospělého je 90 až 100 Kč za jednotlivou trasu, děti od 6 do 15 let platí přibližně polovinu, je možné zakoupit rodinné vstupné nebo zvýhodněnou vstupenku na všechny tři trasy.

Vstupné na Černou věž je 25 korun. Více: www.zamek-jindrichuvhradec.eu Jak na noční prohlídku Noční prohlídky se konají do 10. září 2010 vždy v pátek a v sobotu od 19:50, 21:00 a 22:00 hodin, po vyprodání i ve 23:30 hodin.

Vstupné pro dospělé je 180 Kč, děti od 6 do 15 let 100 Kč, děti do šesti let v doprovodu rodičů zdarma, za 100 Kč mohou na prohlídku i držitelé karet ISIC, ZTP a Zpravodajové Zelené vlny ČRo. Více na: www.zamek-jindrichuvhradec.eu, www.akaska.cz Úzkokolejkou na výlet Úzkokolejka vyráží na cestu v brzkých ranních hodinách a jezdí do večerních hodin. Za nejdelší trať do Obrataně zaplatí dospělí 40 korun, děti od 6 do 15 let polovinu, jízdné pro děti do 6 let je zdarma. Parní vlaky jezdí na trase Jindřichův Hradec - Nová Bystřice a zpět, odjezd 9:25 hodin, návrat 13:50 a odjezd 15:05 a návrat 19:31.

Více info: www.jhmd.cz Keramická a výtvarná dílna Najdete ji v přilehlém penzionu Keramika v Děbolíně u Jindřichova Hradce. Není nutné se předem objednávat. Vstup je zdarma. Během letních prázdnin je otevřeno denně od 10 do 16 hodin.

Na hrnčířském kruhu si sami za odborných rad výtvarného týmu vytočíte cokoli, co potěší vaše srdce, vlastnoručně si namalujete hrneček, talíř nebo třeba květináč, navlečete si náušnice a náhrdelník.