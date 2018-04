Jindřichohradecko se dá poznávat i shora

Motor před startem hřmí tak, že není slyšet vlastního slova. Malé letadlo se zlehka chvěje - a s ním možná i někteří pasažéři. Za okamžik se stroj vydá do nebe na krátký vyhlídkový let a pod ním budou defilovat krásy jihočeské krajiny. Připoutejte se a dobře se držte. Nevšední »jízda« začíná.Když se podvozek odlepí od země, letadlo se poprvé nepatrně zhoupne - a pak už jen nabírá výšku, z níž bude možné pohodlně pozorovat zajímavosti, které krajina tam dole nabízí. A je věru na co se dívat. Jindřichohradecko, ostatně jako celé jižní Čechy, je totiž malebné a plné výtvorů lidských rukou. Ty ozdobily zdejší krajinu historickými pamětihodnostmi, ale třeba i všudypřítomnými rybníky. Ovšem pohled shora ukáže nejen to, co je pěkné, ale i jizvy. Támhle nalevo, máchne rukou šéf jindřichohradeckého letiště, Pavel Masař, který doprovází mladého pilota, a ukazuje do směru, kde se v dáli zvedají obří kužele chladících věží jaderné elektrárny Temelín. Stroj se mírně naklání a pomalu míjí zrcadla několika místních rybníků. Úhledně upravená pole se střídají s malými remízky. Po několika minutách se mezi zeleným porostem stromů vynoří roztomilá načervenalá krabička stojící na skále uprostřed jihočeského rybníka vodní tvrz Červená Lhota. Pilot ostře klopí stroj a hladina se zrcadlící se známou stavbou se rychle přibližuje. Z výšky několika set metrů je pohodlně vidět i miniaturní dvorek uprostřed zámečku. Barevné špendlíkové hlavičky se procházejí po mostu spojujícím Červenou Lhotu s břehem. Další neposedné tečky se pohupují na lodičkách plujících okolo. Když budete mít štěstí a po ruce připravený fotoaparát, možná se vám přes sklo kabiny podaří udělat unikátní snímek. Ale rychle, protože vzápětí pilot překlopí letadlo na druhou stranu a opisuje kolem Červené Lhoty osmičku, aby si pohled vychutnali i pasažéři sedící na druhé straně. To už ale pomalu stroj nabírá zpáteční směr - míří nad samotný Jindřichův Hradec. Jen několik minut a jako pestrobarevná stavebnice se představuje jedno z nejmalebnějších českých měst. Bez potíží rozeznáte samotné historické jádro, zdejší zámecko-hradní komplex, který je třetím největším v republice, pozornost přitahuje i rozsáhlá vodní plocha Vajgaru. Podobný manévr jako nad Červenou Lhotou se odehrává i nad středem města. A krátce poté zamíří stroj zpátky k letišti. Radovali jste se z letu a nebylo vám ani trochu špatně? Tak to vás pilot možná ještě trochu »pohoupá«. Než se nadějete, letadlo se náhle propadne, takže žaludek zašimrá až kdesi v krku. A hned poté vás mohutná síla zamáčkne do sedadla, když pilot opět mírně nabere výšku a pomalu se stáčí k letištní dráze. Už jste někdy přistávali uprostřed zeleně? Právě máte příležitost. Jako když kočka našlapuje, zaboří letadlo kola měkce do travnaté plochy vedle tvrdé betonové dráhy a jen lehce poskočí, než zaroluje zpátky k letištním budovám.Odbočka na letiště je přibližně kilometr od Jindřichova Hradce na silnici E23 ve směru na Prahu. Letiště má dostatek parkovacích míst pro osobní automobily i autobusy přímo v areálu. V případě potřeby je zde i možnost občerstvení.Záleží na typu letadla a délce letu. Například let na oblíbené trati Jindřichův Hradec - Červená Lhota trvá přibližně 12-15 minut a cena za jednu minutu letu (za celé letadlo) je od 70 korun (v případě stroje Z-142 pro jednoho cestujícího) až po 194 korun (v případě letadla pro deset cestujících). Domluvit si lze samozřejmě i vyhlídkový let na větroni či trasu podle individuálního přání do okruhu padesáti kilometrů od letiště.Bližší informace o vyhlídkových letech a případné rezervace na telefonním čísle (0331) 321009.