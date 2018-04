Jindřichohradecko protkaly cyklistické trasy

"První části projektu jsme realizovali už v roce 1997. Celkově hodnotím záměr dobře, protože se povedl. Vyznačili jsme cykloturistickou síť pro návštěvníky tohoto regionu, kterým vyhovuje zdejší klima a příroda," uvedl předseda investorského sdružení Milan Souček, který tvrdí, že vliv cyklotras na rozvoj turistického ruchu se už ukazuje. Souček získal informaci, že letos překročilo česko-rakouskou hranici 30 tisíc kolařů. Podle předsedy tito cyklisté zvedají zdejší kupní sílu, což je jeden z cílů celého projektu.

PROJEKT NEKONČÍ

Souček zdůraznil, že propojení cykloturistických tras končí pouze po stavební stránce. Už teď sdružení připravuje ve spolupráci s Lesy České republiky vyznačení naučných stezek. Na nich se návštěvník seznámí s místní přírodou, vodními toky a dosažitelnými pamětihodnostmi. Sdružení rovněž hodlá na trasách dobudovat pět informačních tabulí. Zatím jich stojí deset v Českých Velenicích, Chlumu u Třeboně, Suchdole nad Lužnicí, Staňkově, Nové Bystřici, na Peršláku, ve Slavonicích, Starém Městě, Písečném a Rancířově. Tady už turista najde odkazy na místní památky a pozoruhodnosti. Kolo si přitom může postavit do vkusných železobetonových stojanů. "Dále se budeme zabývat mobiliářem, to znamená lavičkami a stolky na odpočívadlech," sdělil Souček.

FINANCE SE SDRUŽILY

Hlavním finančním a velmi přísným garantem tras se stala Evropská unie, která do úpravy silnic vložila asi 900 tisíc euro, což je přibližně 33 milionů korun. Celkové náklady projektu ale činily 45 milionů korun. Stavbaři volili různé technologie od pokládky suchých směsí ze štěrkodrti, přes štěrk až po asfaltové nátěry a úpravy krajnic. Každý z vlastníků měl o kvalitě úprav jiné představy. Na nákladech se podílely i pohraniční obce a města.Například Novou Bystřici trasy stály 90 tisíc korun, přičemž nikdo ze zastupitelů nepochyboval, že se investice vyplatí. "Víme, že se nám peníze vrátí. Letos jsem si všiml, že Bystřice byla přeplněna cyklisty. Bohužel se nezastaví na více dnů, to je náš handicap," řekl starosta Jiří Zimola, který považuje cykloturistiku za progresivní odvětví. Zdůraznil přitom, že město by se samo nikdy nezmohlo na úpravy silnic pro pět tras v okolí v hodnotě několika milionů korun. Ani obec Dešná nelituje, že na trasy přispěla částkou 70 tisíc korun, protože věří, že se časem investice zužitkuje. "Důležité ale je, aby cyklista po trasách jen neprojížděl, ale měl důvod se zastavit, občerstvit se, seznámit se s naučnou stezkou, viděl, kudy kdysi vedly hraniční zátarasy," míní dešenský starosta Jaroslav Dvořák.

OKRES TRASY PODPORUJE

Okresní úřad v Jindřichově Hradci také považuje cyklotrasy za jednu z priorit rozvoje turismu. "Cykloturistika je součástí turistického průmyslu, který přispěje k využití zdrojů a krás zdejší přírody. Kromě těchto tras chceme mít ale v tomto prostoru i zimní běžecké trasy, abychom dosáhli celoročního využití. Zatím lidé vyhledávají tento kraj jen v letních měsících," uvedl přednosta okresního úřadu Zdeněk Žemlička, podle něhož je třeba šetrně zhodnotit, co nabízí nádherné okolí měst a obcí. Žemlička je přesvědčen, že pro cyklisty je nutné zřídit více služeb také přímo ve městech. Co se týče vyznačení zimních běžeckých tras a jejich údržby, okres vede jednání s městem Nová Bystřice. Zatím je vše pouze ve fázi projektu. "Počítáme s tím, že bychom sdružili peníze obcí a peníze státu," plánuje přednosta.

EVROPA SI PENÍZE HLÍDÁ

Sumu, kterou Evropská unie uvolnila z daní poplatníků členských států "patnáctky" na tento přeshraniční projekt, považují zasvěcení odborníci za velmi vysokou. "Unie zajistila 75 procent investičních nákladů celé stavby. Význam má nejen samotná finanční pomoc, ale pomoc při získávání povědomí o tomto regionu," míní Marcela Sadilová z ministerstva pro místní rozvoj, která se slavnostního předání propojených cyklotras zúčastnila. Podle ní bylo důležité, že se investor přesvědčil, jak se vedou a jaké jsou odlišnosti výběrových řízení v zemích Evropské unie. Právě jejich pravidly se stavba cyklotras řídila. Zástupce delegatury Evropské unie Zdeněk Kunft připomněl, že využití "evropských" peněz členské země ostře sledují, z Bruselu jezdí kontroly, které zajímá řádný průběh stavby. "Veškeré dokumenty o stavbě musí být dvojjazyčné, aby se v nich kontroloři vyznali," zmínil Kunft. Podotkl přitom, že program Phare uvolnil pro Českou republiku celkem 26 miliard korun, z toho 6,5 miliardy putovalo do programu přeshraniční spolupráce. Právě projekt cyklotras v okrese Jindřichův Hradec poslouží jako příklad, jak ještě lépe realizovat další plány. "Uvědomme si, že peníze unie jsou nevratným grantem, který společenství poskytuje mimo svou působnost," zdůraznil člen delegatury, který asistoval při odhalení pamětní desky v podloubí u slavonického kostela v horní části náměstí Míru. Deska připomíná úspěšný vznik cyklotras a význam přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem.

VÝZNAMNÁ MÍSTA KOLEM CYKLOTRAS

Český Rudolec - zámek ve stylu novogotiky, tzv. malá Hluboká

Chlum u Třeboně - rybník Hejtman s koupalištěm a půjčovnou lodí, rybník Staňkovský

Nový Vojířov - lidové stavby, památná lípa stará 400 let, poblíž je slovanské pohřebiště asi z 10. století

Nová Bystřice - původně gotický hrad, renesančně a barokně rozšířen, původně gotické kostely sv. Kateřiny a sv. Petra a Pavla, zbytky městského opevnění, památný strom kalopanax pestrý z Asie

Klášter - kostel Nejsvětější Trojice s unikátní dřevořezbou Strom života z roku 1720

Klášter II - muzeum československého opevnění, železobetonové pevnůstky z roku 1938

hrad Landštejn - románský hrad z let 1200 až 1232 v hlubokých lesích s kaplí sv. Jiří, hlásnou věží a zbytky fresek Slavonice - renesanční památková rezervace, kašna s barokní plastikou P. Marie Písečné - renesanční zámek z roku 1580, směrem na Krokovice židovský hřbitov s udržovanými náhrobky (kulturní památka)

Rancířov - kostel Nanebevzetí p. Marie s věží, před kostelem jsou sochy sv. Martina, sv. Jiří, sv. Anny a sv. Jáchyma