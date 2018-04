Čechoslovák postavil největší červí farmu v Austrálii. Vracet se nechce

Z českých emigrantů, kteří v době totality uspěli ve světě, se do Česka vrátila jen hrstka. Ani Ladislav Safarik, který utekl s rodinou počátkem 80. let, o tom neuvažuje. V Austrálii, kde už 33 let žije, totiž úspěšně podniká. Vlastní obří červí farmu.