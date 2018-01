Jak nenaletět na cestách. Nejčastější podvody v jihovýchodní Asii

Jak na to? Buďte chytřejší. Na cestách vždy dodržujte následující pravidla: - na ceně cesty se vždy dohodněte předem. Jinak se může stát, že vás taxikář či řidič tuk-tuku vezme okružní jízdou přes město, aby se cesta natáhla, a pak si řekne o astronomickou částku - než uložíte zavazadlo do úložného prostoru v autobusu, zamkněte ho. I když máte u sebe zámeček, který by vypáčilo i dítě, na batoh či kufr ho pověste. Přemýšlejte jako zloděj - když uvidíte jeden kufr se zámkem a druhý bez, který půjdete otevřít? V Thajsku jsou někdy zloději domluveni s řidičem dálkového autobusu a kufry vykradou, zatímco cestující spí - ať už cokoli kupujete nebo objednáváte jídlo v restauraci, vždy se ujistěte, že se jedná o konečnou cenu a nečekají na vás žádné skryté poplatky. Jinak se při předložení účtu můžete docela divit. Na některých turistických místech můžete kvůli různým taxám a poplatkům nechat nakonec dvojnásobek původní částky.

- nikdy neukazujte obsah peněženky, ani to, kde ji máte schovanou. Když vás někdo žádá o pomoc, odkažte ho na policii, případně noste po kapsách drobné, které můžete rychle vytáhnout a darovat.