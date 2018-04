Jihomoravskou hranici stále 'střeží' bunkry

Pěchotní srub v Šatově

- Je možno shlédnout od 1. 6. do 30. 10. 2002.



- Počet osob má být v rozmezí 10-20. Návštěvu lze objednat minimálně tři dny dopředu na tel. 0624/22 40 03, pplk. Skřivánek nebo zástupce, případně písemně na adrese: Územní vojenská správa, pplk. Skřivánek, Pražská 63 A, 669 02 Znojmo. Vstup je volný.



Muzeum opevnění Znojmo

- Umístění muzea: Po silnici na Hatě (Vídeň), u hotelu Dukla odbočit vlevo do ulice Na Hrázi. Objekt se nalézá na jejím konci na břehu řeky Dyje nedaleko splavu.



- Správce - kontakt: Jiří Špinar, Sokolská 43,669 05 Znojmo, tel:0624/260 574, e-mail: jirispin@volny.cz.



- Otevírací doba: Nepravidelně, pouze po dohodě se správcem.



Muzeum opevnění Slup

- Pavel Andrýsek zrekonstruoval pevnůstku typu A-160 z úseku 7/III, která stojí nedaleko obce Slup u Jaroslavic.



- Provozuje: P. Andrýsek, Palánek 188, 682 01 Vyškov, tel . 0603/935 224.



- Otevřeno: Po dohodě s provozovatelem. Mimořádně PENZION ANNA, Slup 103, Jaroslavice 671 28, tel. 0624/235 369.



- Přístup: Po vjezdu do obce Slup (od Znojma, Strachotic) odbočte u místního hostince vpravo a pokračujte po asfaltové komunikaci přes potok do kopce a rovně polní cestou asi 200 m k Boží muce.



Areál lehkého opevnění vz. 37 ve Vranově nad Dyjí

- Kontakt: Martin Černý tel. 0603/948 190.



- Areál tvoří tři objekty a navazující stezka po dalších objektech.



- Otevírací doba: každou první sobotu v měsíci od 10 do 15 hod. a nepravidelně. Doporučujeme si přítomnost průvodce ověřit minimálně týden dopředu na adrese: Martin Černý, Termesivy 100, Havlíčkův Brod 58001, tel: 0603/948 190,

muzeum-vranov@seznam.cz.



- Přístupové trasy: Areál se nachází asi 200 metrů nad Vranovským zámkem u komunikace směrem na Šafov. U autobusové zastávky Vranov-statek je třeba zabočit doprava.