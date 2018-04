Jih Černé Hory: nejdelší pláž i nejstarší olivovník Evropy

Co se povídá o Černohorcích Černohorci rádi zdůrazňují svoji hrdost a statečnost v bojích o zachování nezávislosti a při vzdorování Turkům. Co se však týče jejich vztahu k práci, už v minulosti četní cestovatelé kroutili hlavou při pohledu na ženy, které tvrdě pracovaly na polích, zatímco jejich manželé si dopřávali nekonečnou siestu. Sami Černohorci svůj postoj zdůvodňovali rčením - "hrdinové nepracují". Dotyčných vlastností si dobře povšimli obyvatelé jiných částí Balkánu a Černohorci se tak stali terčem mnoha anekdot. Sami se však vtipům rádi zasmějí a jsou na to svým způsobem i hrdí. Pro zajímavost přinášíme pár anekdot: Leží Černohorec na zemi a deset metrů od něj se plazí zmije (ke které v hloubi duše tají určitý obdiv, poněvadž zároveň leží a jde). V záchvatu paniky zavolá na manželku: "Je zle, zmije, rychle mi přines sérum!" Načež žena odpovídá: "Vždyť je ještě daleko!" "No jo, jenže já se do té doby nestihnu zvednout."

Přiletí Steven Spielberg do Černé Hory, kde natočí velkofilm "Ze života Černohorce". Film má obrovský úspěch – celé dvě hodiny běží záběr na ležícího Černohorce. O rok později se rozhodne natočit pokračování. Obrátí se tedy na hlavního hrdinu s prosbou, zda by nemohl osvěžit děj tím, že by se alespoň jednou postavil. "Stevene, ne, to je nemožné, já nejsem žádný kaskadér," odvětí mu vážně Černohorec.