Jezy na Lužnici: jednodenní výlet od Tábora k raritě střední Evropy

Pohodlně se nalodíte 300 metrů pod "Bechyňským mostem" a tím se takticky vyhnete táborským jezům a jejich volejům. Snadným cílem může být unikátní přestěhovaný Stádlecký řetězový most. Je to poslední dochovaný řetězový most ve střední Evropě. Původně nespojoval břehy Lužnice, ale Vltavy u obce Podolsko na silnici mezi Pískem a Táborem. Postaven byl v letech 1847-1848.

Patnáct říčních kilometrů vám uteče jako voda, i s případnými šesti občerstvovacími zastávkami budete v cíli za osm hodin.

Nejzajímavější je určitě sjezd jezu u Kvěchova mlýna, který potrápí vodáky při jakémkoliv stavu vody. Jediný větší volej je před Lužničankou.

Trasa se dá zpestřit dobytím volně přístupné zříceniny Příběnice. Rozdíl dvojnásobného průtoku proti běžnému stavu není na jezech příliš znát, agregáty vodních elektráren seberou prakticky vše, co proteče řekou.