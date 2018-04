Ježíškova pošta pracuje na plné obrátky, přineste dopis do Božího Daru

Dopisy, pohledy či seznam vysněných dárečků. Všechna pošta určená Ježíškovi se už zpracovává na tom nejpovolanějším místě. V samém srdci Krušných hor, v Božím Daru. Ježíškova pošta zde funguje od roku 1994 a každým rokem se pro ni připravuje speciální vánoční razítko. To letošní znázorňuje malého Ježíška v plenkách s textem Boží Dar.

Ježíškova pošta už zasílá dopisy adresátům

Letošní vánoční razítko znázorňuje malého Ježíška v plenkách.

V krušnohorském městečku naleznete speciální poštovní schránky, kde můžete své dopisy vkládat, a to nejenom o adventu, ale během celého roku. Je důležité, abyste nezapomněli na zpáteční adresu a známku. Pošťáci od začátku prosince orazítkují tisíce zásilek, které se pak rozešlou na požadované adresy. Dopisy putují nejenom do českých poštovních schránek, ale také do Austrálie, Asie či Ameriky. Někteří nadšenci si dokonce dělají sbírky božídarských vánočních razítek.

Ježíškovu poštu si ovšem nespleťte s Ježíškovou dílnou, kam se zasílají dopisy s vysněnými dárky. Speciální formulář se předával Ježíškovi do 5. prosince, aby stihl všechno do Vánoc připravit. Pokud jste se ale svá přání omylem na božídarskou poštu zaslali a nezapomněli jste na zpáteční adresu, určitě se dostanou na správná místa. Děti či dospělí, jejichž vánoční dopis neměl napsáno cílové místo dárečků, by se měly zastavit v božídarském muzeu. Jeho vitríny totiž ukrývají nejkrásnější přáníčka bez zpátečních adres. Možná tam naleznete i ten svůj.

Po stopách Ježíška v Božím Daru

Pokud jste svůj dopis v muzeu úspěšně našli nebo jste vyplnili pohled, je čas vyrazit na Ježíškovu cestu. Pro malé i velké je připravena cesta plná úkolů a zábavy a dokonce si můžete vybrat ze dvou okruhů. Ti, kteří mají dostatek energie, se můžou vydat na okruh dlouhý 13 kilometrů.

Ježíškova stezka je pořádné vyznačena a zastávky neukryje ani sněhová nadílka.

Koho však bolí nohy, ať zvolí jenom 5kilometrovou trasu. Předtím než vyrazíte, zastavte se v infocentru, kde dostanete plánek a zápisníček. Tam si můžete zapsat správné odpovědi z 13 zastávek, a pak za odměnu získat vánoční razítko a malé překvapení. Nemusíte se bát, úkoly nejsou složité, a komu se nepodaří vyplnit všechno, tomu uznají v infocentru alespoň snahu.

Přáníčka z celé země se vznesou do nebe

Nestihli jste poslat dopis do božidarské Ježíškové dílny? Nezoufejte, svá přání můžete zaslat 12. prosince přímo do nebe. Na více než 400 místech po celém Česku se budou ve čtvrt na čtyři vypouštět balónky s přáníčky. Centrem letošního sedmého ročníku je jihomoravské městečko Hodonín, kde akce odstartuje, ale balónkové nebe bude i v Českých Budějovicích, Příboru a dalších obcích.

Vypuštěné balónky se na jednotlivých místech budou počítat, a tak i vy se můžete stát součástí českého rekordu. Zatím nejvyšší počet přáníček se dostal do nebe v roce 2008, kdy bylo zaznamenáno přes 100 000 kusů. Kdyby se však rekord nepodařilo překonat, určitě se zabavte v dílničkách či si užijte kulturní program.