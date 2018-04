Jezero, v němž si nezaplavete

, aktualizováno

Nad Mrtvým mořem na jordánské straně zachází slunce a já pomalu lezu do vody. Nořím se, natahuji ruce a chci udělat první tempo. Ale co to? Nejde to! Moje nohy! Od kolen vzhůru prudce vyletí z vody a s trčícími lýtky se prostě plavat nedá. A co teprve potopit se. Při každém pokusu mi hlava vystřelí nahoru jako šíp.