Jezerní in-line stezka na Lipně, jedna z nejlepších v Česku

In-line stezka z Lipna nad Vltavou do Frymburku a pak do Vřesné (samozřejmě funguje i pro cyklisty a pěší) se zařazuje mezi absolutně nejlepší terény u nás. Nyní měří zhruba 12 km, v průběhu května pak přibude ještě 1,5 km dlouhý úsek z Lipna nad Vltavou k přehradní hrázi.

Osmikilometrová část trasy z Lipna do Frymburku je navíc celá osvětlená a umožňuje i večerní bruslení.

Většina trasy je sjízdná a vhodná pro široké spektrum bruslařů od dětí, začátečníků až po opravdové profíky. A má hned několik bezpečných a přehledných nástupů.

Pestrá stezka s výhledy na jezero

Trasa kopíruje levý břeh Lipna a nabízí nádherné výhledy na jezero. Je velmi pestrá s malými houpáky, zatáčkami, krátkými stoupáními a bezpečnými krátkými sjezdíky. Nechybí ani možnost průjezdu centrem městečka Frymburk a posezení v restauračních zahrádkách s bruslemi na nohách.

Na Jezerní stezce nehrozí to, co jinde - nuda. Tak rozmanitý profil a k tomu takovou délku najdou čeští in-line bruslaři jen málokde. Tam a zpět 24 km, brzy to bude 27 km. Kdo si to pak ve Vřesné prodlouží ještě kus po málo frekventované silničce, bude mít nakonec téměř 30 km.

Pojďme si trasu rychle projet. Začínáme u jednoho z nejlepších nástupišť na velkém parkovišti u lanovky v Lipně nad Vltavou. Bruslaři tu mají k dispozici Chatu Lanovku s teplými jídly, ale i případným jednoduchým a levným ubytováním a také obchod s potravinami. Už zde nazouváme brusle a vyrážíme dolů k jezeru. Ještě před tím ovšem potýráme kolečka v posledním jarním sněhu, který zbyl na jezerní sjezdovce. Ale dost bylo zimy, pojďme si pořádně zabruslit.

Kolem Chaty Lanovka a obchodu opatrně sjíždíme do tunelu pod hlavní silnici. Za tunýlkem přicházejí apartmány Marina a jedna z nejtěžších pasáží celého výletu - prudký sjezd k jezeru. Kdo nechce riskovat pád, ať raději udělá pár kroků dolů po trávníku. Mimochodem bezpečné únikové zóny s trávou jsou takřka po celé trase.

V marině, přístavu jachet a lodiček, je i dětský koutek s vodní trampolínou a také půjčovna kol a bruslí, kde mají k dispozici přes 100 párů in-line bruslí značky Fila. Na prosluněné terase restaurace Nautilus si pro dobrý začátek dáme dopolední kávu. Všude kolem nás jsou hlavně cyklisté a in-line bruslaři.

Po kávě už vyrážíme po zámkové dlažbě přístavní kolonády doleva směrem k velké pláži (naproti ní je akvapark) a pak dál přes romantický skalnatý ostroh k přístavišti osobních parníčků. Odtud brzy povede nejnovější část Jezerní in-line stezky až k lipenské hrázi.

Hlavní část Jezerní trasy však míří z mariny doprava směr Frymburk. Pozor, zatím to tu jde, ale během hlavní sezony tady bývá největší nával a chce to jet pár set metrů pomalu a opatrně. Za apartmány Marina přichází rovnější úsek po louce. Lidí ubývá, rozjíždíme to trochu rychleji a brzy projíždíme kolem kempu Modřín. V těchto místech je jedno z nejdelších stoupání celé trasy. Ale bez obav, zvládne ho i malé dítě. V opačném směru je to celkem bezpečný sjezdík zakončený levotočivou zatáčkou.

Na vršku trasa pár set metrů kopíruje hlavní silnici. Míjíme sportovní halu, kde je další vhodné nástupiště na trasu s možností parkování. Za halou se pak stezka zanoří do lesa a několik kilometrů takřka kopíruje jezero.

Parádní zatáčky, pivo a gulášek

Přichází jedna z nejhezčích pasáží. Stezka se kroutí, levá, pravá, levá… mírně stoupá, klesá, občas míjí rybářskou chatku pochopitelně s rybářem. Nádherná rychlá jízda bez zrádných míst. Po pár kilometrech, které uběhnou jako nic, se noříme do tábořiště Kobylnice. Zpomalujeme, relativně v těsné blízkosti stezky mají lidé stany, karavany a hlavně pobíhající psy. Ale zdá se, že si tu už všichni na sebe zvykli.

Po cca 500 metrech začíná naprostý in-linistův ráj. Nejnovější část stezky, která vede až do Frymburku. Nádherný hlaďoučký asfalt jde v těsné blízkosti vody. Je to paráda, tady to opravdu sviští.

Než se člověk vzpamatuje, má na dohled městečko Frymburk s bílou kostelní věží. To už se řítíme po náspu těsně vedle vody a po prudké levotočivé zatáčce vjíždíme k prvním frymburským domkům. Zastavujeme u přívozu, kde je jedna z dobrých možností pokecat s dalšími in-linisty a cyklisty a pokochat se z přívozu pohledem na Lipno.

Od přívozu doporučujeme buď vybruslit 50 metrů do kopce nebo se 200 metrů vrátit a dát se doleva. Obě cesty vedou na pěkné frymburské náměstí s hospůdkami, teráskami a obchůdky. Zde je další výhodné nástupiště na stezku. Kromě mnoha možností ubytování tu v Cyklodomu OTRE mají i půjčovnu bruslí. My si tu zatím v restauraci Pohoda dáváme pohodové pivečko a gulášek.

Po občerstvení vyrážíme dál směr Vřesná. A neuvěřitelná lipenská pohoda pokračuje. Kousek za přívozem narážíme na místní vysmáté Frymburčany opékající si na večer selátko.

Projíždíme ulicemi městečka a musíme konstatovat, že tohle je asi nejhorší část celé trasy zejména kvůli špatnému povrchu. Tady by to chtělo rychle položit nový koberec. Na okraji Frymburku pak narážíme na nejobtížnější pasáž. Zatočený a dost prudký výjezd do kopce, který v opačném směru budí skoro hrůzu. Tady (na cestě zpět) velmi doporučujeme v klidu sejít aspoň nejstrmější část kopce vedle asfaltové stezky po trávě. Jde to krásně a každý se tak vyhne riziku nepříjemného pádu či srážky.

Za kopcem pak už vše běží zas tak, jak má. Střídají se úseky podél jezera nebo v lese, ale povrch už není tak špičkový a také je to asi nejméně krásná a zajímavá část naší trasy. Za kempem Vřesná, po necelém kilometru in-line stezka končí na rozcestí s místní silničkou. Kdo si troufá, může pokračovat ještě pár set metrů rovně do mírného kopce a otočit se až u hlavní silnice číslo 163. Kdo to otočí hned, o nic nepřijde. O to víc se může těšit na zpáteční superjízdu.