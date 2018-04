Jezdí do Krkonoš lyžovat jen blázni?

Diskuze k článku:

LYŽOVÁNÍ V ČESKU: ZA HODNĚ PENĚZ MÁLO MUZIKY





Do Krkonoš jezdí jen blázni

I když jsme pětičlenná rodina s jen lehce nadprůměrným příjmem, jezdíme každý rok zásadně do Alp. Důvodů je víc, ale jako hlavní bych uvedl fronty - čekat hodinu, nebo i jen půl - je pro nás naprosto neharpředstavitelné. Vůbec nechápu, jak to někdo může dobrovolně podstupovat, proč? Připomíná mi to ubohost bolševické doby. Na hory jedu lyžovat a ne stát ve frontě!!

O dalších podmínkách v Alpách - tratě, sníh, služby, "bezzlodějnost" ani nemluvě ... Sjezdaři v Krkonoších jsou pro mě prostě blázni - s výjimkou snad těch víkendových, u nichž chápu, že jet na otočku do Alp není vzhledem ke vzdálenosti možné.

čtenář Jarda

Můj tip: Rokytnice

Zapomněli jste na středisko Rokytnice nad Jizerou v těsném sousedství Harrachova, zde jsou sjezdovky dlouhé až 3000 metrů s převýšením 650 m. Ceny nejsou sice z nejlevnějších, ale je zde dobrá obslužnost autobusem a také občerstvení na sjezdovkách i v nástupních stanicích.

Lehká dosažitelnost běžkařských terénů, optimální ubytování i zásobování potravinami. Středisko je využívané ve velké míře zahraničními turisty z Holandska, Německa, Polska i Slovenska.

Lyžař z Krkonoš

Popáté na Ischgl



Jsem vášnivý rekreační lyžař a do Alp jsem se dostal bohužel poprvé až před pěti lety... Letos jedeme po páté ve stejném obsazení a musím říct, že se na to vždycky celý rok těšíme. Začali jsme Kaprunem a postupně jsme zvyšovali nároky. Objevili jsme Tux a později hlavně Ischgl, do kterého jsme se všichni zamilovali. Nádherné, velké, moderní středisko s 250 km sjezdovek. Všechny perfektně upravované, zasněžované.

Ubytování v soukromí je fantastické a cenově přijatelné. Vaříme si sami, takže nás to vyjde s pětidenním skipasem a se vším všudy včetně dopravy zhruba na 9000 Kč, což si myslím, že je v celkovém srovnání s českými a moravskými kopečky pakatel. Už se těšíme na prosincový pátý ročník na Ischglu...

Zdravím všechny lyžaře, Jiří Slivka

Lepší na vlastní pěst než s CK

Nemohu souhlasit s autorem článku, že ve Francii do poslední chvíle nevíte, kde budete bydlet. Řada cestovek vám garantuje konkrétní dům (panelák - jak píše autor) např. Skol-Skifrance. Nebo si můžete přes internet objednat, jaký chcete. K dispozici máte plánek sřediska, půdorys pokoje s rozmístěním pokojů a postelí. Takže z vlastní zkušenosti vím, že si můžete koupit třeba apartmán s balkónem orientovaný na jih ve 3.patře s modrými potahy na sedačce a skutečně ho po příjezdu dostanete.

Vyjde to nakonec levněji než s CK a i další služby jsou o dost levnější na místě než přes CK, které kupují celé balíky, ale slevu na dítě vám nedají. Ovšem musíte se tam dopravit sami. Buď autem nebo si koupit autobusovou linku, která tam v sezoně pravidelně jezdí. Jinak souhlas s článkem - české hory přestávají být pro sjezdaře zajímavé.

Ivan Chyla



Neházejte Česko do jednoho pytle

Velice rád čtu články s tematikou levnější lyžování v Alpách, protože vyvolávají potutelný úsměv na mé tváři. Měřítkem cen pro vás je asi pouze Špindlerův Mlýn, pokud ano, tak s vámi plně souhlasím, co se týče ostatních středisek, tak už vůbec ne!

Všechny vaše argumenty kromě najetých kilometrů za den nebo týden neobstojí. Proč, podívejte se třeba na můj web a web Rokytnice, která je pán bůh ví proč neustále opomíjena a přitom co se lyžování týče, určitě Špindl předčí. Nechci psát jako zarytý patriot, ikdyž tady už přechodně bydlím 15 let a podnikám; vyrostl jsem ale v Jeseníkách.

Zpět k cenám, porovnáváte to, co je u nás nejdražší, s tím nejlevnějším venku, mat s leskem. Dnes je ale zásadní položkou doprava, benzín, amortizace, dálniční poplatky, ale i čas, ten jste ve vašich úvahách nekalkulovali. Každému také nevyhovuje lyžování s ešusem a nákupem z Makra, protože to není dovolená. U nás bydlíte v průměru, když pominu mé ceny..., s polopenzí za 500,- Kč, což je 18 EUR. V Rakousku ale, máte-li štěstí, zaplatíte minimálně 32 EUR, o Itálii ani nemluvím ( 38 EUR).

Myslím, že neméně důležité je to, že v Čechách bydlíte vesměs na kopci a odpadá dojíždění autem či skibusem, což šetří váš čas na lyžování. Nebo jste snad nikdy nestáli v sezoně frontu u přibližovacích lanovek třeba na Kaprunu, Pitztalu nebo v Itálii na Kronplatze? I hodinu a půl máte smůlu, podle toho, kdy přijedete.

Zdraví vás Petr Holan, horská chata Světlanka, www.svetlanka.info





Moje postřehy z Česka a Alp

Bydlím 15 km od Vrchlabí. Celkem dobře znám situaci jak v Čechách, tak v zahraničí. Tady jsou mé postřehy.



Základním problémem Čech je malá kapacita sjezdovek a nepoměr mezi cenou permanentky k dalším službám v Čechách a v zahraničí. Na českých horách bude vždy plno nezávisle na ceně permanentky, protože pro cizince (převážně Němce) je cena lyžování pouze částečnou položkou v celkové útratě. Kdežto pro Čecha v zahraničí je to jedna z hlavních položek. Průměrný Čech v zahraničí je nucen si zakoupit už jenom ubytování a dopravu. Stravu si veze s sebou a večer po restauracích nechodí.



Co mi vadí v Čechách, je nízký věk pro dospělou permanentku. Zdá se mi to vůči dětem a rodinám s více dětmi až sprosté. Špindlerům Mlýn od 12 let (dříve od 10 let), v zahraničí běžně od 16 let.



V zahraničí jsem si nevíce oblíbil Itálii asi pro velmi přátelskou povahu Italů.



Ve Francii jsem byl jednou - středisko Val Cenis

* pozitiva - nízká cena permanentky (zhruba 600 Kč, upravené sjezdovky - rolbují vždy ráno od půl třetí)

* negativa - Francouzi ovládají pouze francouzštinu. I na náměstí v informačním středisku byly veškeré prospekty pouze ve francouzštině.



V Rakousku jsem byl taky jednou - Kaprun.

* absolvoval jsem ještě jízdy dnes již uzavřeným tunelem, který se stal pohřebištěm mnoha turistů.

* jediné, co mi vadilo, byla převaha kotvových lanovek nad sedačkovými a arogance rakouských celníků na hranicích.



V Itálii jsem byl 5x, pokaždé v jiném středisku.

* Nejúžasnější dovolenou jsem strávil v Bormiu / Livignu. Sjezdovky jsou v relativně vyšší nadmořské výšce. Byl jsem tam na přelomu března a dubna a jednoduše slunce a paráda. Týdenní pobyt v penzionu na obrázku 50 m od vleku + týdenní permamentky pro 4 člennou rodinu vyšly v r. 2004 na 22.000 Kč.

Jedinou nevýhodou byla nutnost jízdy přes Švýcarsko. Navíc se v Livignu ještě docela dobře utrácí, protože nákupy ve městě jsou díky bezcelní zóně osvobozeny od spotřební daně (litr benzínu 0,49 Euro, litr skotské whisky 8 Euro).

Pavel Červený



Novinářské fabulace o tuzemském lyžování

Je sice pravdou, že některá lyžařská střediska výrazně zvýšila ceny a znechucují tak milovníkům sjezdování pochoutku z rychlé jízdy. Možná, že tím vyhledávají i obranný reflex, aby některé sjezdovky byly obsazeny méně, zvýší tak bezpečnost a výdělek budou mít stejný.

Hotely také nemají stejné ceny a někdy stačí pár hostů k pokrytí nákladů. Ani v Rakousku není stejná cena všude za ubytování,.. v novinových článcích je ale redaktory vytvářena fáma o tom, jak je lyžování u nás drahé.

Nicméně, i dnes je možné u nás levně získat permanentky. Stovky lyžařů mají roční permice od svých klubů a někdy také od firem, protože celosezonní permanentka vyjde relativně na pár korun.

Navíc třeba cesta autobusem z Prahy na Ještěd je téměř zanedbatelná co se týče ceny jízdného i doby jízdy. Nevýhodný nemusí být ani jednodenní výlet autem za lyžováním třeba do Jizerek. Areál v Liberci dokonce nabízí výhodné ceny pro pondělní a úterní lyžování, existuje propojení permanentek na pobyty v sauně,... Slevy bývají poskytovány i při nákupu většího množství permanentek.