Nápad z hospody slaví 42 let. Sjezd kuriózních plavidel jste sledovali živě

10:00 , aktualizováno 16:30

Začalo to jako furiantský nápad v hospodě a během několika let se ze sjíždění Vltavy z Vyššího Brodu do Rožmberka stala kultovní záležitost. I tuto sobotu se na vodu vypraví desítky kuriózních plavidel. Odpoledne jste je mohli sledovat v přímém přenosu.