Jet do Paříže autem? Proč ne.

Představa to může být na první pohled pro někoho děsivá. Šoférovat přes 1000 kilometrů (z Prahy do Paříže je to 1100), projet napříč celým Německem a nakonec se ještě někde proplétat ulicemi francouzské metropole? Podle zkušeností řady cestovatelů kaše není až tak horká, jak vypadá, obavy jsou na místě jen u posledně jmenovaného "úkolu".

Cesta sama o sobě je až překvapivě příjemná.

Zjednodušeně řečeno: pokud například startujete v Praze, tak se napojíte na mezinárodní komunikaci E50 (vnější okruh kolem města), najedete směr Plzeň a po této silnici pojedete vlastně až do Paříže. Vzhledem k tomu, že dálnice na našem území vede až k hranici v Rozvadově, odřídíte na kvalitních vozovkách drtivou část cesty.

Jsou jen dvě místa, kde budete muset sundat nohu z plynu: při průjezdu Plzní a po překročení hranice do Německa. Tady vás čeká několik desítek kilometrů dlouhý úsek, než se u Ambergu napojíte na dálnici směrem na Norimberk. Zvláště v této části mějte na paměti, že stále jedete po E50 (v Německu ji kopíruje národní silnice číslo 6, ve Francii pak A4).

V Německu se na dálnicích neplatí, po překročení francouzské hranice si připravte 141 franků, které rozloženě zaplatíte na celkem pěti stanovištích vybírání mýtného. Můžete z dálnice samozřejmě sjet a do Paříže dojet po okresních silnicích, ale v tom případě si připravte dobrou mapu, ať se neztratíte na venkově.

Ve francouzské metropoli vás dálnice dovede až na kruhový objezd kolem města - známý Boulevard Périphérique. Z něho se po celé délce v místech někdejších městských bran oddělují vjezdy do jednotlivých částí Paříže. Proto zde nezapomeňte bedlivě sledovat dopravní značení. Vjezd do města je vlastně jediným náročnějším okamžikem - onou příslovečnou těžkou tečkou za jinak vcelku pohodovou cestou.