Jestliže je pondělí, musíme být v Londýně

Možností je i v neskutečně předraženém Londýně dost. Klíčem k úspěchu je ovšem vědět, kdy a kam jít. Dobré je například vyrazit za kulturou a zábavou v pondělí.K nejnovějším a dosud nepříliš známým kulturním institucím patří nedávno zpřístupněný Somerset House na Strandu, kam je v pondělí od deseti do dvou hodin vstup zdarma. V rozlehlém paláci, který dříve sloužil jako matrika a berní úřad, se skrývají vynikající poklady.

Nepříliš rozsáhlá sbírka obrazů v Courtauld Gallery nadchne i laika mistrovskými díly Rubense, Renoira, van Gogha, Cézanna, Moneta i Maneta.V dalším křídle je pozoruhodná Gilbertova sbírka zlatých a stříbrných předmětů a mikromozaik. Do další části paláce, kde je možno vidět výstavu z pokladů ruské carevny Kateřiny Veliké, se ovšem platí šest liber.Kousek od Somerset House je známé tržiště Covent Garden s pouličními umělci i renovovaná Královská opera. Vstupné na večerní představení světových hvězd sice dosahuje vskutku nebeských výšin, ale polední pondělní koncerty v malém Linbury Studio jsou tu zdarma. Frak netřeba.

Z Královské opery lze pěšky dorazit za necelou čtvrt hodinku do Britského muzea. Také tuto vyhledávanou instituci lze navštívit bez placení. Na mnoha místech jsou sice kasičky s výzvami, aby ten, kdo může, věnoval alespoň dvě libry. Ale nikdo nikoho ke vstupnému nenutí. Platí se však podobně jako v jiných muzeích za dočasné výstavy, jako je nynější expozice o Kleopatře (vstup sedm liber, audioprůvodce další tři) i padesátník za každý leták u egyptských mumií, antických soch nebo expozici o Africe. Zdarma, a to nejenom v pondělí, je vstup do Národní galerie na Trafalgarském náměstí (i když momentální magnet - výstava Vermeerových děl - je za osm liber), do National Portrait Gallery i do galerií Tate Britain a Tate Modern.

Po návštěvě obrazáren lze protočit mozkové závity na obrovitém vyhlídkovém kole, které bylo na počest milénia vztyčeno na nábřeží Temže naproti parlamentu. Pondělí nepondělí, vstupné se platí - dospělý devět, dítě pět liber. Pokud zrovna není zamračeno, tak to stojí za to.A pak jsou tu parky - uvnitř metropole a bez placení - proslulý Hyde Park a Kensington Gardens spojené s priceznou Dianou, rozkvetlý Regent's Park se zoo (drahá) nebo rozlehlý Hampstead Heath, kde se točil film Notting Hill. "Ano, prosím. Vstupujte na trávu a pohovte si!" Horko? Žízeň? Směr Camden, hospoda The Man In The Moon. Je pondělí, takže i tady lze ušetřit. Guinness za pouhopouhou libru a třicet devět pencí, tedy za polovic normální ceny. A kdo přidá dvacetník, dostane nefalšovaného velkopopovického Kozla. Po celodenní túře takovému pokušení nelze odolat. Cheers!