Ještěd v ohrožení

Pro nynějšího majitele, České radiokomunikace, by se tak stavba stala nezajímavou. I když ty zatím vypouští na téma budoucnost Ještědu jen diplomatická prohlášení.

"Domníváme se, že televizní vysílání v digitální formě bude z Ještědu pokračovat, otázkou je v jakém rozsahu a s jakou intenzitou," uvedl ředitel úseku vysílacích služeb Martin Roztočil.

Radiokomunikace potvrdily, že si dokážou představit variantu, kdy při omezení provozu budou na Ještědu jen v nájmu.

S generálním ředitelem Českých radiokomunikací už o Ještědu jednali hejtman Libereckého kraje Petr Skokan a primátor Liberce Jiří Kittner. "S příchodem digitalizace nebudou Ještěd tolik potřebovat. Otázkou je, co pak s vysílačem bude. Pro soukromníka je to nenávratná investice," vysvětlil Skokan. "Radiokomunikace se netají tím, že Ještěd příliš potřebovat nebudou," dodal Kittner.

"V současné době není. Ovšem jako každý majitel uvažuje o budoucnosti svého majetku, tak i naše společnost si vytváří představu, co s tímto objektem bude dělat dále při změně jeho využití z hlediska radiokomunikačního provozu," odpověděl ředitel úseku správy majetku Stanislav Bláha.

Ještěd potřebuje velkou částku na rekonstrukci, horský hotel a restaurace je rozhodně nezaplatí. Nabízí se tedy varianta, že by stavbu koupil například kraj nebo město. Liberec to zřejmě nebude. "Město ho určitě nekoupí, dost velkým soustem pro nás bude oprava městských lázní," vysvětlil Kittner.

Opatrně se vyjadřuje také hejtman. "Otázka je, kde peníze vzít," podotkl Skokan, který se netají obavami z budoucnosti unikátní stavby architekta Karla Hubáčka.

České radiokomunikace koupily Ještěd v roce 2000 za 85 milionů korun. Příchod silného investora byl pro vysílač, který doplatil na špatnou privatizaci, spásou. Firma do obnovy investovala přes třicet milionů korun. Ještěd ale potřebuje stamiliony. Nejen do rekonstrukce interiéru, která by umožnila zápis do UNESCO. Podle nových zákonů totiž musí Ještěd napojit na nejbližší kanalizaci, tedy až do Liberce.

Více o budoucnosti Ještědu napoví podzimní konference, kde se budou schvalovat navrhované kmitočty. Z nich bude jasné, jako roli v digitálním vysílání bude hrát Ještěd.