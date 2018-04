Ještěd: tady chybí jen umělý sníh

Přímo uprostřed lyžařského střediska se pak na známých skokanských můstcích, kolem nichž vede nová sedačka, pravidelně konají jedny z nejslavnějších závodů ve skocích na lyžích v celé republice. "Hlavně tu je jeden z nejlepších slalomových svahů v celé zemi," říká bývalý sjezdařský reprezentant Kamil Hofman. Jeho otec Stanislav Hofman, trenér místního dětského oddílu, dodává, že jednou by z Ještědu mohlo být opravdu výborné zimní středisko, které by se pyšnilo celkem pestrými možnostmi lyžování.

Lyžař zatím po výjezdu na samý vrchol Ještědu kabinovou lanovkou bude marně hledat perfektní sjezd do údolí. Ani deset let po revoluci se střídajícím se majitelům zatím nepodařilo přemostit silnici, která vede až na vrchol k hotelu. Ale to úplně nejdůležitější je, že na Ještědu dosud chybí umělé zasněžování. Vlastně už to není tak úplně pravda - zkoušejí tu pár sněžných děl, která stříkají umělý sníh alespoň na kratší svah Pod lany" u skokanských můstků. Stále jsou však problémy s nedostatkem vody, která je pro umělé zasněžování nezbytná. A bez umělého sněhu nebude Ještěd nikdy pořádným střediskem.

Letošek je ovšem díky přírodě výjimkou. 60 centimetrů perfektního prašanu udělalo po část prosince i v lednu z Ještědu téměř české středisko snů. Ve všední den jen málo lidí a pár sjezdovek s celkem slušnými parametry. Jezdí se prakticky bez čekání. Z Prahy 100 kilometrů - hodina jízdy po dálnici, poloprázdné parkoviště a denní permanentka stojí pouhých 300 korun (ve Špindlu 500). A když se necháte vyvézt novou dvousedačkou na Červený vrch nebo nedalekou stařičkou kotvou z roku 1974 na Skalku, stojí to za to.

Vlekař Václav Martinovský nahoře na Skalce se zeširoka usmívá a pochvaluje si krásné počasí i nezvykle dobré podmínky. Ochotně také poskytuje informace, kde a jak se dá sjíždět. Vlevo se tyčí špice hotelu Ještěd. Dole v oparu je Liberec, kdesi nalevo Lužické hory, za městem naproti se zvedají z mlhy kopce Jizerských hor a dál napravo od nich pak Krkonoše. Ten téměř pravidelný trojúhelníkový vrch v dálce, to je Sněžka," ukazuje Martinovský.

Na Ještědu zdaleka nejste odkázáni na jediný svah. Mají tu dohromady asi 9 km propojených tratí. Ze Skalky vede dvoukilometrová červená Liberecká, která má několik variací. Když omrzí, v půli lze odbočit doleva k dolní stanici sedačkové lanovky pod můstky. Z Červeného vrchu se pak řítíte po kilometrovém slalomáku. Odtud na kratší cvičný carvingový kopec Pod lany". A zase nahoru na hřeben, po němž se dá sjet opět dolů tratí č. 2" nebo přejet až na mírnější, rodinné Pláně, kde je kotva a vlek.

Tratě jsou vesměs perfektně upraveny - mají tu novou kanadskou rolbu značky Bombardier. Jen místy je ve sněhu rozseto trochu moc drobných kamínků, které rolba nabrala při úpravě tratí. Ještěd má parkoviště hned u tratí, moderní odbavovací turnikety SKI DATA u všech čtyř vleků a jedné lanovky, několik bufetů, kde se dá jednoduše a levně občerstvit. Lyžařská škola funguje jen o víkendu.



ÚDAJE O STŘEDISKU:



vleky a lanovky: 5 (kapacita 3375 osob/hod)

sjezdovky: 11

celková délka tratí: cca 9 km

cena permanentek:

denní - 300 Kč (děti a senioři 220 Kč)

týdenní - 1500 Kč (děti a senioři 1100 Kč)

cena ubytování v penzionu pro čtyřčlennou rodinu na noc: v průměru kolem 1000 Kč

vzdálenost od Prahy: přes jednu hodinu jízdy autem