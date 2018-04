Ještěd: dřina i nádherné výhledy

Trasa, kterou nabízíme, začíná v Českém Dubu. Není dlouhá, a proto můžeme ještě před ní nebo po ní stihnout prohlídku zdejší johanitské komendy ze 13. století či zdejšího Podještědského muzea Karoliny Světlé.

Pak vyrazíme směrem na Proseč pod Ještědem a tam nás čeká první velké několikakilometrové stoupání do sedla Rašovky. Naštěstí si tu můžeme odpočinout a pojíst v restauraci se zahrádkou Onen svět a pokochat se nádherným výhledem na Ralsko, Bezděz, Vyskeř či Trosky.

Čeká nás další stoupání až k restauraci U Šámalů, která je na samém vrcholu kopce. Můžeme se rozptýlit třeba pohledem na rogala či paraglidisty, kteří tu často krouží.

Po vrstevnici dorazíme až na Pláně, kde je další příjemné místo k posezení na terase zdejší chaty. Po hřebeni dorazíme až k chatě Ještědka. Přímo nad námi se tyčí televizní vysílač na Ještědu.

Ostatní se mohou dát na cestu dolů po silnici k parkovišti na Výpřeži a pak sjíždět dál do Liberce-Horního Hanychova. Tady se napojíme na cyklostezku do Pilínkova a znovu vystoupáme do sedla Rašovky a pak zpět.

NA JEŠTĚD

délka trasy: 37 km

profil: náročná