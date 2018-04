Ještěd chce být na seznamu UNESCO

9:55 , aktualizováno 9:55

Liberec bude usilovat o zařazení horského hotelu s vysílačem Ještěd do seznamu památek UNESCO. V současnosti patří objekt mezi národní technické památky. To ale pro zápis do světového seznamu nestačí - musí být i kulturním klenotem. Přeměna v kulturní památku přitom nebude lehká. Ještěd musí převést interiér a mobiliáře do původní podoby.