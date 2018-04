Ještěd čeká na sněžení a na nejlepší skokany

"Podle něj bývají v tomto období dobré zimní podmínky. I předpověď na letošek je dobrá, ale je jasné, že počasí neporučíme," dodal Kumpošt. Světový pohár skokanů bude akcí mimořádného významu. Po letech by se mohla pod ještědským můstkem sejít veliká divácká návštěva. "Náš sen je zaplnit stadion. Byli bychom rádi, kdyby přišlo aspoň deset tisíc diváků." Pořadatelé pro to dělají, co můžou. Kontaktovali zahraniční cestovní kanceláře, vylepili billboardy, chystají vlastní internetovou stránku, nabídnou divákům kyvadlovou dopravu až k můstku, připravují bohatý doprovodný program. Už do konce tohoto týdne by se měly v předprodeji objevit vstupenky. Budou k mání v informačních centrech v Liberci, Jablonci a Mladé Boleslavi a také na pobočkách cestovní kanceláře Fischer. O významu závodů svědčí i velký zájem sdělovacích prostředků. Jen televizních pracovníků se bude u můstků pohybovat na dvě stovky. Signál ze závodů vyrábí Česká televize a samostatně také stanice RTL, která má exkluzivní práva pro německou oblast. "Přijedou se štábem sto dvaceti lidí a přivezou si dokonce své vlastní prosklené studio," prozradil šéf organizačního výboru. Ještědský můstek nedávno prošel renovací, a tak nepotřeboval velké úpravy. Novinkou bude jen instalace mobilního umělého osvětlení, které poslouží při podvečerním závodu družstev v sobotu 9. prosince. "Věříme, že to zvýší atraktivitu závodu," říká Roman Kumpošt. Světla mohou přijít ke slovu i při nedělním závodu jednotlivců - v případě, že by se náhle setmělo.