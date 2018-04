Ještěd a UNESCO? Teď to bude těžší

Ještědu škodí nevyjasněné vlastnické vztahy

Liberecký kraj v červnu kvůli dopadům ekonomické krize odstoupil od jednání, která vedl s majitelem, Českými radiokomunikacemi.

"Celý proces se oddálí. Kdyby kraj hotel na Ještědu vlastnil, budou vlastnické vztahy průhlednější. Do té doby ani nemá cenu podávat nominaci. Předpokládá se, že budeme navrhovat nejpřipravenější památku. Pokud se Ještěd povleče, hrozí, že ho někdo jiný předběhne," uvedl Jan Cieslar, mluvčí ministerstva kultury. "Nejde jen o formalitu, je to požadavek na budoucí odpovědnost za nominovanou památku, její stav a užívání," doplnil mluvčí.

Ještěd Hotel a vysílač ve tvaru rotačního hyperboloidu, který navrhl architekt Karel Hubáček, byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Nyní patří Českým radiokomunikacím. Ještěd chtěl ještě nedávno koupit a opravit krajský úřad, zjistil však, že nemá potřebných 100 milionů.

Pravidlem podle něj je, že pokud nominovaná památka neuspěje, nemůže se o zápis na seznam znovu ucházet.

Památka na prestižním Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO by se přitom mohla stát výrazným lákadlem turistů. "Památka na seznamu UNESCO by kraji minimálně v turistickém ruchu velmi významně pomohla. Šance se už nemusí opakovat," uvedl před časem krajský zastupitel Petr Beitl a provozovatel hotelu.

Kraj mohl Ještěd koupit za 70 milionů korun formou splátek. Když ale zastavil slibně rozjetá jednání o podmínkách koupě, České radiokomunikace nevyloučily, že začnou jednat i s případnými jinými zájemci. I když to zatím přímo nepotvrdily. "České radiokomunikace zvažují ve věci Ještědu další kroky," uvedla pouze mluvčí společnosti Marie Fianová.

Pokud by ale budovu vlastnila například soukromá firma, bylo by její prosazení na seznam mnohem obtížnější. Soukromý vlastník by také mohl budovu zastavit nebo prodat. "Těžko se pak budeme něčeho domáhat. Budova by sice byla na seznamu UNESCO, ale vlastník by to nerespektoval," vysvětlil mluvčí ministerstva.

Unikátní památka chátrá

Nejistota, která se začala přístupem sociálnědemokratického vedení kraje nad Ještědem vznášet, se především podepíše na dalším chátrání hotelu. Na opravu je potřeba obří suma 150 milionů korun. Kdyby národní kulturní památku kraj vlastnil, mohl dosáhnout na dotace z evropských fondů.

"Kdyby památku vlastnil Liberecký kraj, existovala by záruka, že rekonstrukce bude probíhat v souladu se všemi zásadami památkové péče," míní Miloš Kadlec, ředitel Národního památkového ústavu v Liberci.

Ještěd je zatím zapsán na tak zvaném indikativním seznamu památek, které by mohly aspirovat na zápis do UNESCO na období 2007 až 2018. Horský hotel by měl obrovskou výhodu v tom, že jde o technickou památku. "Technické památky začínají nabývat na popularitě," upozornil mluvčí ministerstva.