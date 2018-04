Jeskyně Výpustek zatím nevydala své největší tajemství. Podzemní moře

Dochovala se jen mapa jezera, jeho objevitel zemřel

Už leta ho neúspěšně hledají týmy speleologů, řekl vedoucí správy jeskyně Robert Dvořáček. "Pokud by se jezero našlo, byl by to přírodní unikát, doslova podzemní moře. Tak velká vodní plocha v jeskyních střední Evropy zatím nebyla popsána," poznamenal.

V roce 1939 se Josef Urbánek pustil do průzkumu podzemí Výpustku. Dlouhá Babická chodba ho dovedla až do spodního patra jeskyně, kde našel jezero 128 metrů dlouhé a 20 metrů široké. Dochovala se mapa jezera, popis těchto prostor ale zmizel.

Krátce po objevu spodního patra se rozhodli jeskyni využít Němci. Podlahu horního patra srovnali a zavezli betonem. V nově utvořených sálech vybudovali podzemní továrnu na letecké motory. Tím zlikvidovali přístup do dolních částí Výpustku. Po válce převzala jeskyni československá armáda.

Postavila tam 120 metrů dlouhý protiatomový kryt pro své nejvyšší velení.

Výzkum podzemí na desetiletí ustal. Objevitel jezera zemřel. Vznikla tak legenda, kterou ve středu ve Výpustku připomněli turistům při oživených scénkách o historii této jeskyně divadelníci.

Spodní patro existuje, věří jeskyňáři

Ať již Výpustek obří podzemní jezero ukrývá či ne, jisté je, že jeho spodní patro je velké a členité. Protéká jím Křtinský potok. Přesná trasa koryta není známa. Potok se ztrácí nad jeskyní a putuje Výpustkem o délce tří kilometrů.

Testy prokázaly, že pokud se zbarví voda v potoce nad jeskyní, trvá to osm dní, než se barva ukáže dole v Josefovském údolí na místě, kde se potok opět vrací na zemský povrch. Podle Dvořáčka jsou šance na objevení spodního patra Výpustku stále reálné. Jeskyňáři v něm totiž pronikají do nových chodeb, které jsou zaplněny četnými nánosy.