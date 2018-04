Jeskyně, vlak, hrad a ještě i motocykly

Chýnov je městečko asi deset kilometrů východně od Tábora. Zmiňuje se o něm i Kosmas ve své kronice, mnohem známější je však tím, že své jméno dalo nedaleké jeskyni. Ta byla objevena při těžbě ve vápencovém lomu roku 1863 a zpřístupněna byla před 110 lety, roku 1888. Vchod do jeskyně je asi čtyři kilometry severovýchodně od Chýnova na původním místě objevu jeskyně v bývalém lomu. Cesty k Chýnovské jeskyni jsou dobře značeny směrovkami z Chýnova i z opačného směru, z rozcestí na silnici číslo 19.

Čtyřicetiminutová prohlídková trasa je 220 metrů dlouhá, její výškový rozdíl je 41 metrů a je třeba zdolat 386 schodů. Návštěvníci si mohou k ceně vstupenky připlatit za fotoaparát nebo za kameru.

Asi dvanáct kilometrů východně od Chýnova leží Obrataň. Název obce je známý z železničních jízdních řádů jako konečná stanice úzkorozchodné tratě z Jindřichova Hradce přes Kamenici nad Lipou. Je to jedna z prvních tratí, která se vymanila ze sféry státních Českých drah. Provoz je v průběhu roku několikrát zpestřen tím, že některé vlaky jsou taženy historickou parní lokomotivou a v těchto vlacích je zařazen i bufetový vůz. O jízdách těchto vlaků jsou informace v jízdním řádu (tratě 205, 206).

"Konečnou" putování představuje hrad Kámen tyčící se nad okolní krajinou a nad stejnojmennou obcí na skalnaté vyvýšenině. Mezi návštěvníky hradu nejsou jen zájemci o historii. Zájemce o techniku na hrad láká především expozice historických motocyklů, pocházejících převážně z českých továren. Proč vznikla tato expozice právě zde? Nedaleký Pacov je totiž zapsán zlatým písmem v historii Mezinárodní motocyklové federace FIM, která tam byla založena 8. července roku 1904.

V motocyklové expozici zaujmou především nejstarší exponáty: německý motocykl Hildebrand-Wolfmüller a také řada českých výrobků - motocykly Laurin a Klement z roku 1899, Poustka 1923, Praga 1928. Výstava čtyř desítek strojů dokazuje, že jsme bývali ještě v padesátých letech motocyklovou velmocí, ať už jde o běžné cestovní motocykly či o soutěžní nebo závodní stroje do terénu i na silniční okruhy. Časy společného státu připomínají motocykly z Povážských strojíren, především dva naleštěné, velejednoduché a spolehlivé Manety.



JAK SE TAM DOSTAT:

Nic jednoduššího: východiska mohou být v Táboře i v Pelhřimově, obě města jsou spojena silnicí první třídy číslo 19 i železniční tratí 202 se zastávkami v Chýnově, Obratani a v Šimpachu nebo Pacově. Poslední dvě zastávky jsou nejblíž hradu Kámen.



KDY DORAZIT:

Prohlídky Chýnovské jeskyně jsou možné denně mimo pondělky od 9 do 16.30 a minimální počet návštěvníků ve skupině jsou čtyři.

Koho láká možnost svezení ve vláčku, taženém parní lokomotivou, má ještě možnost ve dnech 12. a 19. září. Poslední letošní jízdy s parními lokomotivami se uskuteční 12. září mezi Jindřichovým Hradcem a Obrataní, o týden později pojede pára z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a zpět. Možnost rezervace míst - telefon 0331/361 165, internet www.jhmd.cz

Hrad Kámen je pro návštěvníky do konce září otevřen denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin, v říjnu pak pro předem ohlášené výpravy, telefon 0365/2720.