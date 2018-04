Jeskyně oslavují padesátku

Po poklesu zájmu turistů o tento unikátní přírodní útvar s bohatou krápníkovou výzdobou v první polovině 90. let v souvislosti s otevřením hranic a možnostmi cestování do zahraničí prožívají jeskyně v posledních letech opět renesanci. Každý rok jimi projde přes sto tisíc lidí, z nichž asi pětina jsou cizinci. Dnešní Koněpruské jeskyně tvoří tři patra chodeb, jejichž délka je dva kilometry a výškové převýšení sedmdesát metrů. Jeskyně jsou také bohatým nalezištěm zachovalých pozůstatků pravěkých zvířat starých i jeden a půl milionu let. S menšími přestávkami v nich neustále pracují archeologové, pracovníci Českého geologického ústavu, Univerzity Karlovy a Národního muzea.

NEBEZPEČÍM JSOU LIDÉ A ROSTLINY

Přestože se to může zdát neuvěřitelné, nebýt zpřístupnění Koněpruských jeskyní veřejnosti, zřejmě už by byly dávno zničené a vyrabované. "Dělníci z lomů nebo náhodní návštěvníci si odlamovali krápníky a celkově je devastovali," tvrdí vedoucí Koněpruských jeskyní Alexandr Komaško. Toto riziko se ale nyní daří díky pozornosti průvodců snížit na minimum. Přesto jsou ale neukáznění návštěvníci i nadále jedním z hlavních nebezpečí. "Stále se snaží něco si odlomit na památku. Někteří si také pletou jeskyně se skládkou a dokonce i s toaletami. To vše škodí mikroklimatu jeskyní," říká Komaško. Dalším škůdcem jsou pak různé mechy, sinice a jiné nižší rostliny, které se usazují na krápnících. Jejich množení napomáhá jednak relativně vysoká teplota v jeskyních (10,6 stupňů Celsia - po Zbrašovských jeskyních druhé nejteplejší jeskyně v České republice), jednak umělé světlo, které je rozsvícené v době prohlídek. "Takzvanou lampenflóru proto musíme z krápníků i stěn jeskyně neustále odstraňovat chlornanem sodným," říká Komaško.

VČERA SE VZPOMÍNALO

Na postupném objevování i zpřístupňování Koněpruských jeskyní a také na vědeckém zkoumání jejich prostorů se podílely stovky lidí. Ty, kt eří dosud žijí, pozvala ve středu správa jeskyní do Berouna na malé setkání. Zúčastnil se ho i poslední žijící ze čtyř objevitelů známých jeskyní Jiří Jiránek z Berouna. Zavzpomínat přijel například také bývalý asistent z Geografické fakulty Univerzity Karlovy Vlastimil Letošník z Prahy. Právě jeho jméno nese v Koněpruských jeskyních jedna z propastí, kterou zkoumal asi týden po jejich objevení. "Do té propasti se zřítil z lana, když ho zmohla únava. Vážně si přitom zranil nohu a má z toho trvalé zdravotní následky," uvedl Komaško.

CHYSTAJÍ SE ZMĚNY

Podoba areálu Koněpruských jeskyní není konečná. V dalších letech prodělá některé změny, které mají především zatraktivnit jeho prohlídku a zkvalitnit ochranu. Správce jeskyní, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, například uvažuje o změně podoby prohlídkových okruhů tak, aby si v nich návštěvníci nepřekáželi. "Koněpruské jeskyně jsou určitě rozsáhlejší, než jak je dnes známe. Na další jejich podrobný průzkum a případné rozšíření prohlídkové trasy ale momentálně chybějí peníze," zdůrazňuje Alexandr Komaško. Daří se však postupně upravovat interiéry jeskyní tak, aby se uchránilo jejich mikroklima. Například staré železné zábradlí nahradilo nerezové, čímž odpadly i každoroční nátěry. Ředidla a barvy nedělaly krápníkům dobře. "Do začátku příští turistické sezony se nám možná podaří nainstalovat i nové nerezavějící schodiště," plánuje vedoucí správy Koněpruských jeskyní.

NEJASNÝ VLIV VÁPENCOVÉHO LOMU

V dlouhodobějším horizontu je však budoucnost známých jeskyn í nejistá. Stejně tak, jako lom pomohl k jejich objevení, mohl by je i poškodit. Nikdo totiž zatím nedokáže říci, nakolik otřesy, které doprovázejí odstřely horniny v sousedním Velkolomu Čertovy schody, ohrožují stabilitu Koněpruských jeskyní. "Ani statické zkoušky nedokáží jednoznačně odpovědět na otázku, zda odstřely poškozují jeskyně či nikoliv. Je však logické, že když se neustále třese s nějakým kopcem, tak mu to nemůže prospívat. Bohužel se ale stále pohybujeme pouze v rovině spekulací," tvrdí Komaško. Skutečností však zůstává, že v době trhacích prací v lomu jsou prohlídky v Koněpruských jeskyních přerušeny.

Čím jsou jeskyně zajímavé?

* Koněpruské jeskyně jsou jediné v České republice, v nichž bohatou krápníkovou výzdobu tvoří i takzvané růžice, které obsahují kousky rozptýleného opálu.

* Součástí expozice v jeskyních jsou i kopie kosterních pozůstatků zvířat a člověka. Živočichové se do podzemí propadli mnoha otvory (komíny), kterými jsou jeskyně spojeny s povrchem. V jeskyních je například 600 000 let stará kostra opičky makaka i pozůstatky nosorožce srstnatého a člověka, staré 60 000 let.

* Staré mince a nářadí v jeskyních připomínají, že mezi lety 1469 až 1472 sloužily tyto prostory i jako penězokazecká dílna. Zachovaly se pouze nekvalitní mince, které v té době neprošly přísnou výstupní kontrolou. Na té si penězokazci nechávali zvlášť záležet, neboť po odhalení jejich činnosti je čekal hrdelní trest.

* Koněpruské jeskyně jsou otevřené pro veřejnost od dubna do října každý den. Doba prohlídky však může být upravena podle trhacích prací v sousedním vápencovém lomu. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti a studenti 30 Kč, poplatky: za fotoaparát 10 Kč, za videokameru 50 Kč. Bližší informace: 0311/624 405.