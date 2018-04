Jeskyňáři zvou hlouběji do nitra Sněžky

"Zkušební provoz bychom chtěli zahájit v roce 2011," řekl vedoucí České speleologické společnosti Albeřice Radko Tásler.

Až 40 metrů pod zem

Zájemci absolvují tak trochu dobrodružnou, ale také náročnou prohlídku. Hlavně kvůli poměrně unikátnímu sestupu po žebřících do hloubky asi 40 metrů: "Lidé projdou největšími krkonošskými komorami, v nichž se dobývala ruda, a labyrintem prokličkují až na mezipatro. Po cestě uvidí vytesané nádrže, do nichž horníci zachytávali vodu a pak ji čerpali na povrch. Po žebřících se dostanou až na mezipatro - do chodeb vyražených v 50. letech minulého století, kde z té doby zůstala technika, jako třeba koleje, výhybka či točna."

Lidé v podzemí stráví 3 až 4 hodiny. Před koupí vstupenky si sestup budou moci vyzkoušet na trenažéru.



Ve velkém důlním komplexu Kovárna jsou však vedle průzkumných děl z 50. let minulého století i historická důlní díla.

"Všechno propojené mělo délku 7 kilometrů. Z té historické a nejzajímavější části máme zpřístupněných asi 250 metrů. Lidé tak uvidí historii hornictví od 16. až po 20. století, obě trasy však na sobě nebudou závislé," říká Tásler.

Unikátní muzeum

Projekt Podzemí Krkonoš, do kterého se zapojila Česká speleologická společnost Albeřice, obec Černý Důl a polská města s hornickou tradicí Karpacz a Kowary, ale turistům přinese více zajímavostí.

"V Černém Dole vznikne muzeum s ukázkami exponátů z hornictví, krkonošských jeskyní, budou tam exponáty, na které si lidé budou moci sáhnout, a přehledná mapa zajímavých krkonošských lokalit. V jedné místnosti se budou konat tematické výstavy," vysvětlil Tásler, podle něhož se část muzea otevře už ke konci letošního roku. "Za radnicí bude také venkovní expozice s ukázkami důlní techniky a hlavně historickou stoupou, zařízením na zpracování rudy, které se používalo od středověku. Přizpůsobíme ho období 16., 17. století, kdy se v Černém Dole těžilo zlato," dodal. Venkovní expozici návštěvníci spatří už příští rok.

Karpacz vytvoří v rámci projektu hornickou stezku se sedátky z krkonošských hornin, Kowary zase chystají seminář o hornictví.

Společným výstupem projektu bude jakýsi turistický návod, která místa spojená s hornictvím v Krkonoších navštívit.

Z evropského fondu nyní získalo podporu 17 projektů z regionu, kam z více než půl miliardy korun poputuje přes 300 milionů korun.

Zbytek peněz připadne partnerům z Polska.