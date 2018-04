Jeseníky: zkuste méně známé hory

Tipy na výlet



* Opravdu zdatní turisté se mohou vypravit třeba na trasu s velkým převýšením vedoucí přes kaskády Prudkého potoka, Vysoké Žibřidovice, Vysokou a Čtyři Rohy.



* Málo náročná je trasa z Lipové lázní do jeskyně Na Pomezí a zpět do Horní Lipové. Jeskyně ohromí krápníkovou výzdobou, je to nejnavštěvovanější místo Jesenického krasu. Informace



* Jeseník, tel. 0645/498155

* Lázeňská ústředna Karlova Studánka, tel. 646/ 798111 nebo na www.CHKO Jeseníky