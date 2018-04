Jeseníky: není zázemí

LYŽOVÁNÍ: lepší terény jsou na severuJeseníky - Pro návštěvníky zimních Jeseníků chybí více možností k občerstvení, sociální zázemí, jiné možnosti sportování, když není sníh. "Jezdím pravidelně do Krkonoš a v Jeseníkách na Červenohorské sedlo a zdá se mi, že zatímco v Čechách je každý rok nějaká novinka, v Jeseníkách služby lyžařům spíš stagnují," říká Pavel Králík z Brna. V Jeseníkách také, až na jedinou výjimku v Petříkově, chybí provozovatelům stroje na umělé zasněžování, které se v posledních letech ukazují jako nezbytná součást vybavení středisek. Jedinou novinkou ve velkých centrech je zahájení nočního lyžování na Ramzové, kde byli lyžaři o požitek z jízdy při umělém osvětlení ochuzeni. Možnosti pro další sportovní vyžití nabízí řada hotelů. Horský hotel na Červenohorském sedle má bazén, stejně jako hotel Diana na okraji Velkých Losin. Provozovatelé nabízejí fitcentra, sauny i zastřešené tenisové kurty. Jeseníkům však chybí sportovní areál pro období, kdy není dostatek sněhu. Ten už předloni rozestavěla obec Bělá pod Pradědem. Jenže radnice nedostala všechny slíbené peníze od státu, a tak nemůže areál dokončit. "Víme, že na to návštěvníci hor čekají, ale my nemůžeme dělat nic víc, než intenzivně shánět peníze," řekl místostarosta obce Miroslav Kružík. Horské obce si stěžují, že jim stát neumožňuje vybudovat pro návštěvníky kvalitní zázemí. Například Ostružná se 147 stálými obyvateli se v zimě proměňuje v městečko, kde bydlí 2500 lidí. Přesto má prázdnou pokladnu. Obec totiž z turistů nic nemá, protože majitelé lyžařských areálů i rekreačních objektů či restaurací jsou vesměs z velkých měst. "Pro rozvoj zázemí nemůžeme příliš udělat. Jsme rádi, když nám stačí peníze na zimní údržbu silnic. Moc by nám pomohlo, kdyby podnikatelé odváděli daně u nás," řekl místostarosta Ostružné Josef Milota. Lidé tak musí jezdit z hor až do vzdáleného Šumperku či Jeseníku.