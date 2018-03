Drsný svět českých hor. Projížďka hřebenem Jeseníků na backcountry lyžích

Délka trasy: 37 km (Skřítek – Ovčárna – Praděd – Červenohorské sedlo – Keprník – Šerák – Ramzová)

Start: Střítek, nebo Ramzová

Možnost stravování na trase: Ovčárna, vysílač Praděd, chata Švýcárna, Červenohorské sedlo, chata Šerák

Možnosti ubytování: Chata Švýcárna, Červenohorské sedlo

Co jsou to backcountry lyže a backcountry touring

Pojem „backcountry touring“ vyjadřuje výlety a toulání se krajinou na lyžích mimo upravované trasy. Je to ideální způsob zimní turistiky pro ty, kteří hledají klid a chtějí si užívat přírody a přirozeného pohybu na lyžích, případně putují „na těžko“, tedy s batohem na zádech. Lyže na backcountry jsou jakýmsi mezičlánkem mezi klasickými běžkami a skialpinistickými lyžemi; tyto lyže jsou širší než běžky, jsou pevnější, mají telemarkový tvar a ocelové hrany. Smyslem je umožnit pohyb v hlubokém sněhu, mimo upravené stopy a volné lyžování v krajině. Na rozdíl od skialpinistických lyží má lyžař vždy volnou patu a vybavení je lehčí. Pro stoupání se používají buďto běžkařské vosky, nebo šupiny, do strmějších terénů i stoupací pásy. Skvělé terény pro backcountry lyžování poskytují naše pohraniční hory, zejména Krkonoše, Jeseníky a Šumava.