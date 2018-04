Jeseníky, které neznáte! Objevte kouzlo Opavských hor

Může se hodit Kudy zpět do Česka

1) do Zlatých Hor na vlak – z Biskupské kupy po zelené, cca 1 hodina

2) do Petrovic na autobus – z Biskupské kupy po modré nebo po zelené, cca 1 hodina

3) do Jindřichova na vlak – z Biskupské kupy po červené na Velkou Stříbrnou (785 m), odtud po neznačených lesních a polních cestách k zemědělskému družstvu, pak po silnici, cca 3 hodiny Mapy

KČT 1:50 000 č. 54 – Rychlebské hory a Lázně Jeseník

KČT 1:50 000 č. 58 – Bruntálsko, Krnovsko a Osoblažsko Itinerář trasy

Glucholazy-nádraží, červená – Przednia Kopa, červená, 4 km – Podlesie, červená, 7 km – Jarnoltówek, červená, 14 km – Biskupia kopa, červená, 18 km – Srebrna kopa, červená, 21 km – Jindřichov-nádraží, neznačeno, 29 km Informace o Opavských horách

www.goryopawskie.pl

www.glucholazy.info