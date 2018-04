Jeruzalém je trvalou překážkou míru na Blízkém východě

Jeruzalém, z jehož historie je 5000 let zdokumentováno a jenž byl inspirací pro spisovatele, básníky i výtvarníky, se dostal před o něco více než půl stoletím i do světa Valného shromáždění OSN. Představitelé byli přesvědčeni, že pro blaho vzájemného soužití se židé, křesťané i muslimové dohodnou na soužití pod společnou neutrální nebo mezinárodní vládou OSN s cílem zachovat svornost a ducha "Města míru". Píše to agentura EFE.