Jeruzalém dělí neviditelná linie

"Toto je arabská čtvrť. Židé většinou žijí támhle," mluví třiadvacetiletý pekař přes rameno, zatímco válí těsto a sype na něj sezamová semínka. Pro Jeruzalém ve středu vypršela další lhůta, ale Izraeli a Palestincům se nepodařilo dosáhnout konečné mírové dohody. Ta závisí do značné míry právě na tom, jak bude vyřešena otázka Jeruzaléma.

Palestinci chtějí, aby východní Jeruzalém byl hlavním městem jejich budoucího nezávislého státu. Izrael dobyl východní Jeruzalém za války před 33 lety a činí si nároky na celou metropoli jako své nedělitelné hlavní město. Jeruzalém nemá vytyčeny vnitřní hranice. Avšak v myslích mnoha lidí je město rozděleno neviditelnou etnickou, sociální a náboženskou čarou: na východě žije převážně arabské a muslimské obyvatelstvo a na západě Židé. "Je stále svým způsobem politicky a sociálně rozděleno," říká geograf Telavivské univerzity Michael Roman.

To, jak je město v duchu rozděleno, se projevilo i při červencových mírových rozhovorech v Camp Davidu, kdy se jeden člen palestinské delegace zeptal: "Co má Izrael ve východním Jeruzalémě kromě Zdi nářků a židovské čtvrti Starého města?" Sociologové říkají, že město rozděluje hranice strachu. Jistá západojeruzalémská společnost dodávající košer pizzu v židovské části města prohlašuje, že donáška do východní části je vyloučena. "Rodiče tam poslíčkům nedovolí jít," uvádí jeden zaměstnanec.

Východojeruzalémský obchodník s potravinami Farís Lajubí říká, že jen málokdy měl důvod vydat se na západ, ale když tak učinil, často si jej vyhlídli policisté a kontrolovali jeho totožnost. Mluvčí jeruzalémské policie Šmulik Ben Ruby vysvětluje: "Předpokládáme, že jestliže někdo bude chtít nastražit pumu, bude to Palestinec, a ne Žid." Komunální služby a policii nyní kontroluje Izrael, mnozí arabští obyvatelé východního Jeruzaléma si stěžují na nevyhovující odvoz odpadků, stav kanalizace a menší počet parků a škol. "Je tohle jako Jaffská ulice?" ptá se obchodník Šákir Kavasmí v narážce na hlavní třídu na západě města. Kavasmí sedí na rohu východojeruzalémské ulice, v níž z domů opadává omítka a která je poseta odpadky.

"Daně jsou stejné, ale služby ne." Instalatér Alí Kásim říká, že jeho děti si hrají na ulici na východním předměstí. "Nejsou tady parky, jaké mají Židé." Zpráva aktualizovaná izraelskou organizací pro lidská práva Betselem uvádí, že v západním Jeruzalémě je 1080 parků, zatímco ve východním jen 30. To znamená, že na západě připadá na jeden park 447 obyvatel a na východě 7362. Podle zprávy je na západě jen několik starých domů, které nejsou napojeny na kanalizaci, avšak ve východním Jeruzalémě není připojeno devět čtvrtí a části osmi dalších. Ve východním Jeruzalémě jsou restaurace otevřeny, když jsou na západě zavřeny kvůli židovským svátkům.