Jeruzalém - Alláhův výtah do nebe, Boží hrob a Zeď nářků

Může se hodit

HLAVNÍ PAMÁTKY JERUZALÉMA Skalní chrám a Chrámová hora - vstup je zdarma, ale otevírací hodiny jsou neobvykle krátké. Otevřeno denně kromě pátku od 7:30 do 11 a pak hodinu od 13:30 do 14:30 hodin. Chrámová hora má devět vstupů, ale nemuslimům je určen pouze jediný - krytý most nad Zdí nářků. Vyjít ven mohou i nemuslimové kteroukoli branou. Zeď nářků - podmínkou je pouze bezpečnostní prohlídka, jinak se k ní dostanete zdarma kdykoli. Kdo zapomene na pokrývku hlavy, tomu půjčí papírovou jarmulku. Otevřeno je nonstop. Křížová cesta Via Dolorosa a Chrám Božího hrobu - vstup se nevybírá, ale na Křížové cestě snadno sejdete z cesty a zabloudíte. Otevírací doba Chrámu Božího hrobu je od 4:30 do 20 hodin. Getsemanská zahrada - otevřeno od 8 do 12 a od 14 do 18 hodin, vstup volný. Dá se tam dojít pěšky do údolí od hradeb Starého města za čtvrt hodiny Yad Vashem - památník holokaustu. Vstup zdarma. Nalézá se v západním Jeruzalémě a musí se tam jet MHD. Zajímavá je i jeho architektura, vypadá jako obrovská tyč s trojúhelníkovým řezem, která jakoby probodává horu a kouká na obou stranách. Uvnitř je historické muzeum, kde si projdete celými dějinami perzekuce Židů. V okolí najdete bezpočet dalších pomníků. Muzeum Izraele - vystavuje třeba historický model Jeruzaléma nebo legendární Svitky od Mrtvého moře. Vstupné 40 šekelů. Otevřeno denně, ale každý den se otevírací doba hodně liší. Například v pátek je otevřeno jen dopoledne před šabatem, v sobotu až odpoledne po něm.

DOPRAVA: Většina památek je dostupných pěšky kromě památníku Yad Vashem a Muzea Izraele. Jeruzalém má rozvinutou síť městských autobusů (na rozdíl od českých nepostrádají klimatizaci). Lístek stojí 2,60 nového izraelského šekelu (asi 13 korun) a dá se koupit u řidiče. Na zastávkách ale nebývají vylepené jízdní řády. Doporučuje se zjistit správnou linku předem, názvy stanic jsou v hebrejštině a angličtina ji nedoprovází vždy.