Jak Jenifer Anistonová marně v letadle hledala sprchy a bar

Vypadá to jako scéna z filmu. Herečka na palubě letadla v bílém županu s toaletní taštičkou a lufou s dřevěnou rukojetí míří do sprchy. Nemůže ji však najít, a proto se obrátí na palubní personál, aby jí poradil. Dostane se jí odpovědi, že tady žádná koupelna není. „Tak to vypadám docela hloupě, když jdu takhle oblečená do baru,“ odvětí herečka. Na to reagují letušky opět záporně, že tady není ani žádný bar. „Ale letadla Emirates mají sprchy i bary,“ namítá herečka.

Nešlo by tento let o hodinu prodloužit?

Poté se však dozvídá, že není v letadle Emirates. A jediné, co může dostat, je vlhký ručník a malý sáček arašídů. Jenifer vypadá zmateně, ze spotu má být patrné, že ekonomickou třídou běžně nelétá a je zvyklá na úplně jiný standard. Poté, co se letušky zlověstně rozesmějí, až to začíná vypadat téměř jako nějaká scéna z hororu, ukazuje se, že to celé byla jen noční můra. Šestačtyřicetiletá herečka se totiž náhle s úlevou probouzí v superjumbu A380 společnosti Emirates na pohodlné posteli rozložené ze sedadla.

Reklama končí tím, jak spokojená herečka popíjí u baru a vypráví barmanovi svůj příšerný sen a nakonec se ptá, jestli by dokonce nebylo možné nějak zařídit, aby tento krásný let trval o hodinu déle.

Další prohloubení sporu Emirates s americkými aerolinkami

Emirates investovala na vysílání tohoto reklamního spotu po celém světě 20 milionů dolarů.

Znalci upozorňují, že nová reklama Emirates, stejně jako předchozí reklamní spot, se opět umně strefuje do úrovně služeb v letadlech konkurenčních společností. Státní letecká společnost Spojených arabských emirátů je totiž společně s Qatar Airways a Etihad Airways zapletena do dlouhodobého sporu s koalicí amerických aerolinek American Airlines, Delta Air Lines a United Airlines, které trio ze Zálivu obviňují z toho, že nekalým způsobem zasahují do volného trhu a že v posledním desetiletí získaly státní podporu více než 42 miliard dolarů. Faktem je, že Emirates relativně rychle „ukusují“ - k nelibosti amerických i některých evropských aerolinek - stále větší podíl ze zisku na zámořských letech do USA.