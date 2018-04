Jen Messner byl s Everestem sám

To, co tehdy dokázal, je jedinečný výkon, který zřejmě už nikdo nedokáže zopakovat.

Messner se nahoru vydal zcela sám v srpnu, uprostřed monzunové sezony, kdy je Everest plný hlubokého sněhu. K vrcholu šel ze severní strany ve stopách George Malloryho, který na Everestu zůstal v roce 1924 a jehož tělo našli až na konci století.

I Messner měl blízko k tragickému konci. Osmimetrový pád do ledové průrvy však přežil, zůstal nezraněn a vyškrábal se zpátky. "S trochou štěstí a umu jsem to dokázal. A hned jsem na to přestal myslet," vyprávěl Messner.

Dva roky předtím si lidé ještě nedokázali představit, že by člověk mohl na Mount Everest vylézt bez podpory uměle dodávaného kyslíku. V posledních několika stech metrech leží zóna smrti, kde je třetinový atmosférický tlak, a člověk tak dýchá třikrát méně kyslíku.

Reinhold Messner na osmitisícovkách



(narozen: 17. září 1944 v jižním Tyrolsku)



1970: Nanga Parbat

1972: Manaslu

1975: Gašerbrum I

1978: Mount Everest, Nanga Parbat sólo

1979: K2

1980: Mount Everest sólo

1981: Šiša Pangma

1982: Kančendženga, Gašerbrum II, Broad Peak

1983: Čo Oju

1984: Gašerbrum I, Gašerbrum II

1985: Annapurna, Dhaulágiri

1986: Makalu, Lhoce

Messner spolu s rakouským horolezcem Peterem Habelerem v polovině sedmdesátých let začali prosazovat myšlenku tzv. alpského stylu. To znamenalo lézt v Himálaji za stejných podmínek jako v Alpách. Tedy bez kyslíku, bez pomoci nosičů a bez předem připravených jisticích lan.

V roce 1978 oba poprvé zkusili dostat se nahoru bez kyslíku. Během výstupu zůstali dva dny uvězněni ve vánici ve výšce 8000 metrů. Messner však sebevědomě hlásil do základního tábora: "Nemějte strach, dostaneme se z toho! Přežití je moje největší umění!"

Oba horolezci se nakonec dostali nahoru a také v pořádku zpátky. Zatímco Habeler se rychle vrátil, Messner na vrcholu dlouho seděl, fotil a natáčel videokamerou.

Dva slavné úspěchy na Everestu zdobí Messnerovu bilanci. Jako první na světě zlezl všech čtrnáct osmitisícových hor světa. Po svých přešel Antarktidu i Grónsko. Pracuje jako poslanec Evropského parlamentu. Snaží se rodné Tyrolsko i Himálaj chránit od nájezdů turistů.

O Mount Everest se letos pokouší 65 expedic. "Chápu tu nostalgii a do jisté míry i Messnera, který si na turisty stěžuje. Himálaj už není, čím byl," říká Radek Jaroš, který Mount Everest také zlezl. "Jenže to byl Messner, který tam ty lidi dostal. Vydal spoustu knížek a vydělal miliony."