Jen helma nestačí, pořiďte si páteřák

Důvodů je mnoho a mnohé jsou notoricky známé.

Jen namátkou: na moderním vybavení a na kvalitně upravených tratích dosahujeme vysokých rychlostí (bez problémů 60–80 km/h); je nás spousta s podobnou zálibou v omezeném prostoru; kolem se otevírá spousta dalších extremnějších možností – ve snowparcích si mládež při freestylu i při menší chybě "pohraje" svými těly s různými kovovými konstrukcemi, spousta z nás se vydává mimo tratě za freeridovým dobrodružstvím atd.

Je dobrou zprávou, že i na sněhu se čím dál více myslí na bezpečnost. Podobně jako se třeba v automobilovém průmyslu staly airbagy běžnou výbavou, tak i lyžaře a snowboardistu uvidíte s přilbou podstatně častěji než dříve – i když stav známý například z cyklistiky je zatím hudbou budoucnosti.

Pokud vezmeme ochranu hlavy jako samozřejmost a chceme jít o krůček dál, přijde na řadu páteř, jejíž poranění může mít také vážné následky vedoucí k ochrnutí i úmrtí. Tzv. páteřáky se již etablovaly na půdě domácího freeskiingu a začínají se prosazovat i u běžných sportovních lyžařů – narozdíl od přileb to těžko posoudíme při pohledu na svah, informace od dovozců o nárůstu prodejů jsou však jednoznačné.

Proč?

Poranění páteře je reálnou hrozbou, a my se na ni můžeme připravit, nebo nikoliv. Pro freestyle a freeride v exponovaném terénu by měl být páteřák samozřejmým vybavením. Ovšem i na sjezdovce může být užitečný, protože i kdyby výtečný lyžař byl přesvědčen, že za žádných okolností neudělá vážnou chybu, neustále je tu nebezpečí, že do něj zezadu vrazí rychle jedoucí šílenec. To platí pro dospělé, a ještě více pro děti.

partner přílohy Jak to funguje a co je k dispozici?

Hlavním účelem chrániče je při nárazu co možná nejlépe roznést kinetickou energii na větší plochu těla, a snížit tak pravděpodobnost jeho poranění v místě střetu.

Chrániče bývají nejčastěji vyrobeny z nad sebou poskládaných plastových segmentů, což umožňuje vytvarování kolem páteře a povoluje pohyb v potřebných směrech. Počet plastových plátů udává velikost chrániče, k dostání je široká škála velikostí, takže každý by si měl bez problému vybrat.

Výrobci používají různé materiály jak pro absorbování nárazů, tak pro plochy, které se dostávají do kontaktu s tělem – ve větší míře se začínají prosazovat funkční tkaniny, které dobře odvádějí pot od těla, méně vážou pachy atd.

Na provedení a kvalitě použitých materiálů závisí cena, ale především funkčnost a pohodlí při nošení. Existuje značný počet výrobců s tradicí a propracovaným sortimentem. "Zimní" modely jsou víceméně totožné s těmi pro motocyklisty a splňují stejnou evropskou normu (EN-1621-2). Chránič poslouží i v létě například pro náročnější sjezdy na MTB.

Chrániče jsou k dispozici v různých provedeních. Mohou být samostatné s připevněním pomocí elastických popruhů, dále bývají integrované do vest nebo trikotů z elastických a prodyšných materiálů. Existují i lyžařské bundy s vyjímatelným certifikovaným chráničem. Homologované chrániče najdete i v batozích.

Existují i lyžařské bundy s vyjímatelným certifikovaným chráničem Jak vybírat?

Páteřák by měl co nejlépe sedět a kopírovat tvar těla, aby dobře chránil a co nejméně překážel při pohybu. Pokud si najdete dobře padnoucí chránič, po krátké době zapomenete na to, že jej máte na těle a ani po delší době by vám neměl být nepříjemný.

Chrániče byste tedy měli nejlépe vybírat osobně s možností vyzkoušení. Pokud se rozhodnete pro koupi přes internet, pečlivě kontrolujte uvedenou velikost (rozsah výšky postavy). Chránič musí dobře sedět, to platí i pro děti. Nekupujte pro ně o číslo větší chránič s tím, že do něj časem dorostou. Do té doby jim totiž bude vadit, zkazí jim radost z lyžování a navíc nebude tak dobře chránit.

Za kolik?

Nejlevnější "noname" páteřák lze na internetu najít za cenu nižší něž 1 000 korun, ale určitě znáte pořekadlo: „Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné...“. Sledujte zpracování, certifikace vám dá potřebnou záruku.

Základní modely se pohybují přibližně v cenách od 1 500 do 3 000, luxusní přesáhnou i dvojnásobnou cenu. Je to částka, která není v porovnání s cenou moderního lyžařského vybavení až tak veliká a záleží především na vás, jestli chcete investovat do své bezpečnosti.