Jemen, cestovatelský ráj! Jen nevozte medvídka Mohameda

Začátkem loňského února otiskl největší anglicky psaný list Yemen Observer článek o tom, jak muslimský svět reaguje na slavné dánské karikatury Proroka Muhamada. Vedle fotek rozhořčených muslimek a regálů prázdných kvůli bojkotu dánského zboží uveřejnil také palcový obrázek jedné z karikatur jako ilustraci. Odplata za takzvanou urážku Proroka na sebe nenechala dlouho čekat.

"Na obrázek reagovala skupina náboženských učenců odtud ze Sana´a, kteří dali podnět policii. Tehdejšího šéfredaktora Mohammeda al-Asádího zatkla policie, ve vazbě byl dva týdny, než začal proces. Žaloba žádala trest smrti," vzpomíná dnes autor článku, nynější šéfredaktor listu Zaid al-Alaya´a.

V článku podle autora nebylo nic, co by jen vzdáleně poškodilo Proroka. "Dokonce jsem zmínil, co o něm říkali neislámští učenci, jako třeba Bernard Shaw, Tolstoj nebo Gándhí. Karikaturu jsme také přetiskli s velkým X, aby bylo jasné, že jsme proti urážení islámu," říká. "Jenomže Jemenci jsou horkokrevní jako všichni Arabové. My nejdřív soudíme a až pak se ptáme," ví své al Alaya´a.

Poté, co šéfredaktora přes půl roku vláčeli po soudech, byl nakonec propuštěn pro nedostatek důkazů. "Svoboda tisku je v Jemenu daleko širší než v jiných arabských zemích, novináři tu třeba běžně nekončí ve vězení jako třeba v Egyptě," tvrdí al-Alaya´a.



Alegorie Západu - nenažraná, bezbožná a nebezpečná děvka

"A o náboženství psát kriticky můžete?"

Pro inteligentního muže, který se před dvěma měsíci vrátil z Londýna a který se nebojí kritizovat prezidenta a ministry, otázka jako z jiné planety.

"V Jemenu nebudeme psát kriticky o náboženství. To není dovoleno. Můžeme se bavit o určitých věcech, ale nemůžeme rozhodovat, co je správně a co špatně. Náboženství se nesoudí," říká na rozloučenou al-Alaya´a.

Takže medvídka Muhamada do Jemenu nevozte. Bez provokace to ale bude skutečně šťastná Arábie.