Jeli jste rychle, musíte do vězení!

"Tady se smí jet maximálně padesát kilometrů v hodině, my jsme vám naměřili sto jedna," oznamuje policista desetičlenné skupině českých turistů v pronajaté dodávce. Na policistovi je poznat, že tak výrazné překročení povolené rychlosti už dlouho nezažil. Řidiči, spolumajiteli české cestovní kanceláře, oznamuje, že se musí s autem vrátit do Skukuzy, jakéhosi hlavního města parku, a tam dvě noci počkat, až přijede soudce a vynese rozsudek. "Je to velmi závažný přestupek," říká policista tónem, který nepřipouští námitky.

"Oni tě chtějí zavřít," překládá průvodce výpravy řidičovi, který umí anglicky jen několik frází.

Řidičovi se stahuje hrdlo. Chtěl dohnat časovou ztrátu, která vznikla při prohlídce parku velkého jako čtvrtina České republiky, místo toho ho čeká pobyt v africkém kriminále a soud. Padesátikilometrová rychlost platí ve všech jihoafrických parcích. Její smysl je jednoznačný: park patří zvířatům, vše se jim musí podřídit, lidé jsou tu jen hosté a nesmí žádnému zvířeti ublížit. Ostatně i známý zoolog Zdeněk Veselovský, bývalý dlouholetý ředitel pražské zoo, který mnohokrát navštívil černý kontinent, tvrdí, že Jihoafrická republika by mohla být v ochraně vzácných zvířat vzorem pro ostatní země.

Ve voze vzrůstá nervozita. Pokud řidiče zavřou, čeští turisté nestihnou letadlo zpět do Prahy. "My tady nemůžeme zůstat, máme zaplacený hotel v Nelspruitu," snaží se s policistou vyjednávat průvodce.

Policista kouká do auta a očividně přemýšlí, co dál. Nechce se mu jen tak propustit řidiče, který o padesát kilometrů v hodině překročil povolenou rychlost (podle jihoafrických zákonů mu nemůže dát pokutu). Zároveň si ale uvědomuje, že by potrestal i turisty, které jsou v tom nevinně. Po chvilce rozhodne: "Teď pojedete nejkratší cestou z parku, pokud vás ještě jednou chytíme, vrátíte se do Skukuzy a počkáte na soudce."

Napětí v autě povoluje. Vůz se pomalu rozjíždí k nejbližší bráně z parku. Výprava už stejně měla namířeno ven, protože zanedlouho se park zavírá a pro turisty pak existují jen dvě možnosti: vyjet z parku ven, anebo se ubytovat v některém kempu.

Řidič úzkostlivě dbá na to, aby nejel rychle. Smráká se. Najednou se na silnici před autem objeví mladý lev. Vyhřívá se na asfaltu, který je ještě rozpálený z horkého dne. Čeští turisté vytahují fotoaparáty a videokamery. Nakonec to byl úspěšný den.