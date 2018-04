Její hrad není továrnou na turisty

Na Roštejn přišla před pěti lety z nedaleké Telče, kde pracovala v pobočce místního muzea. Rodačka z Ústí nad Labem je původní profesí keramička a její profesní pouť začala v Klášterci nad Ohří v tamní porcelánce. V Klášterci se seznámila se svým manželem, který je zahradníkem specializujícím se na zámecké zahrady. "Manžel sháněl práci na Moravě, nechtěli jsme zůstat na severu Čech, kde bylo špatné životní prostředí," vzpomíná Vaníčková. A tak rodina přesídlila do Náměště nad Oslavou a usadila se v zahradním domku na náměšťském zámku, kde manžel Zdeny Vaníčkové získal práci zahradníka. "Když pak za nějaký čas přišla nabídka pracovat v zámeckých zahradách v Telči, splnil se manželovi jeho dávný sen, a my jsme na patnáct let zakotvili v oranžérii telčského zámku," doplňuje roštejnská kastelánka. Ona sama se v Telči postupně zapojila do místního kulturního života, začala hrát amatérské divadlo a spolupracovat na organizaci známých Prázdnin v Telči. Na začátku devadesátých let nastoupila do místního muzea a práce ji nadchla natolik, že si ještě rozšířila vzdělání o konzervátorskou střední školu. V roce 1996 využila nabídky jihlavského muzea a ujala se funkce kastelánky na Roštejně.

hrad Roštejn Je postaven na skalnatém vrchu uprostřed Jihlavských vrchů. Dominantou hradu je gotická sedmiboká věž nepravidelného půdorysu, vysoká třiapadesát metrů. Předpokládá se, že Roštejn plnil funkci obranného strážného hradu a byl začleněn do systému pohraničních hradů. První zpráva o Roštejnu je v zemských deskách brněnských z roku 1353. Nejtragičtějším dnem v historii hradu byl 12. červen 1915, kdy po úderu blesku hrad z větší části vyhořel a postupně se stával zříceninou. Rozsáhlé rekonstrukční a adaptační práce trvaly od roku 1956 do roku 1982. V současné době hrad slouží k prezentaci sbírkového fondu Muzea Vysočiny v Jihlavě.



Otevírací doba



duben a říjen 9 až 12 hodin, 13 až 16. (soboty neděle a svátky, všední dny pro předem ohlášené návštěvy) květen 9 až 12, 13 až 17. červen, červenec a srpen 9 až 18. září 9 až 12, 13 až 16.



noční prohlídky: červenec, srpen 21.30 hodin (pátek, sobota)



Vstupné



Plné 40 korun, snížené 20, na věž 10.

Na noční prohlídky: plné 100 korun, snížené 50.

Současný vzhled Roštejna je výsledkem řady let rekonstrukcí. Protože hrad patří muzeu, i jeho oprava byla uzpůsobena muzejním účelům. V jeho prostorách jsou sbírky porcelánu, zbraní, cínového nádobí a expozice mapující vývoj zdejšího kamenictví.

"Na hradě je pořád co opravovat," říká kastelánka. "Snažíme se každý rok nabídnout návštěvníkům něco nového, což se nám zatím daří i díky vstřícnému postoji ředitelky jihlavského muzea."

Hned po svém příchodu na Roštejn využila kastelánka profesionálních zkušeností svého manžela a nechala upravit nádvoří a okolí hradu. Zároveň se snaží oživit strohé expozice ve skleněných vitrínách a zabydlet prostory hradu dobovým nábytkem.

K oživení hradu ovšem nejvíce přispívá řada kulturních podniků. Kastelánka zúročila své zkušenosti a kontakty, které získala při organizování Prázdnin v Telči. Díky iniciativě manželů Blížkovských se podařilo utvořit skupinu asi deseti nadšenců a vytvořit Spolek přátel hradu Roštejna, který pořádá některé místní kulturní akce. První akcí v sezoně je Hodokvas na Roštejně, kterému je vyhrazen vždy první víkend v červnu. Hlavní program Hodokvasu bývá stylizován do určitého roku, významného pro zdejší panství. Návštěvníci se tak humornou formou seznámí s historií a pobaví při uměleckých vystoupeních. Další kulturní atrakcí, kterou hrad Roštejn hostí, je festival Jazz na hradě. Jazzový festival má za sebou už sedmnáct let trvání a letos rozezní roštejnské nád voří 4. srpna. Nejmladším návštěvníkům Roštejna je už tradičně určen Dětský den na hradě. Letos 1. září zpestří dětem začátek školního roku šermířská vystoupení, střelba z kuší, soutěže a ukázky tradičních řemesel. Organizování kulturních aktivit na hradě vede i k mírnému zvyšování návštěvnosti.

Jedním z velkých lákadel hostů jsou noční prohlídky, které se tu konají od začátku července do konce srpna každý pátek a sobotu. Při přípravě programu nočních prohlídek využívá kastelánka svých zkušeností z ochotnického divadla a stylizace do historických postav jí nedělá nejmenší problémy. Při sestavování programu nočních prohlídek čerpá především ze zdejších pověstí. Převlečená za hraběnku Františku Slavatovou provází hosty nočním hradem a vypráví jim příběhy spojené s hradem a okolím. Na dvě sezonní průvodkyně pak čeká úkol odehrát vybrané postavy vystupující v příbězích. "Je to velká zábava. Na každou sezonu sem nastupují jiné průvodkyně, a tak nikdy dopředu nevíme, jak to bude vypadat," popisuje kastelánka. Její nadšení postupně strhlo i příbuzné, kteří se také rádi zapojí do nočního reje.

Za dobu svého působení na hradě získala kastelánka Vaníčková k památce citový vztah. "Jsem ráda, že to není žádná továrna na turisty," říká. "A je to rozhodně to nejromantičtější místo, na jakém jsme kdy bydleli."