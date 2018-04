Jeďte za fotbalem i bez vstupenky

Z hraničních přechodů Cínovec na Teplicku a Hora Svatého Šebestiána na Chomutovsku je to do nejbližší fotbalové Mekky necelých 130 kilometrů. Lipsko je pro Severočechy nejbližším městem, kde šampionát probíhá.

K množství kavárniček a hospůdek ve starém městě teď přibyl ještě v samém srdci města na náměstí Augustusplatz speciální areál Fan Fest s dvěma obřími obrazovkami, pódiem pro muzikanty a spoustou občerstvení.

Bez vstupenek

"Na stadion se dostane pár lidí. Jsou tam obrovské kontroly, člověk tam nemůže mít ani foťák. My budeme s kamarády chodit na Augustusplatz. Fotbalu tam uvidíme víc, a ještě si to užijeme jako velkou party. Potrvá měsíc!" říká nadšeně devatenáctiletý Ingo Mühller.

Původně se chtěl doma podívat i na jeden z pěti zápasů, které se na novém lipském Zentralstadionu hrají. Stejně jako miliony jiných fanoušků ale vstupenky nesehnal.

"Zkoušel jsem to oficiálně tím složitým systémem objednávek u FIFA. To nemělo efekt. Slíbili, že nějaké budou při otevření pokladen u stadionů, kde se hraje. Sem do Lipska se sjelo snad celé Sasko. S kamarády jsme tam přespali a čekali na otevření. Vstupenky ale nedostal nikdo. Sotva otevřeli, jen řekli, že nic nemají," krčí rameny.

Show pro celou rodinu

Ingo sice neuvidí živého Zidana, Henryho ani Ševčenka, zato bude mít denně na náměstí jako na dlani téměř všechna utkání (kromě osmi, jež se hrají souběžně). Jedna telestěna má rozměry 60 m2, druhá 35 m2. Fungovat budou v areálu Fan Fest denně. Vedle nich je pódium pro hudebníky i stage pro DJ's. Bude to show pro desetitisíce lidí.

Fan Fest sousedí s takzvanou Relax Area, kde si fandové budou moci mezi jednotlivými přenosy odpočinout. Je to park plný plážových lehátek a hospod. Pivo tu stojí od dvou do pěti eur, klasický saský bratwurs (bílá klobása v žemli) od 1,5 euro. V centru města se dá koupit ale i kebab za euro nebo běžná hotovka s polévkou za 5 eur. "Nehodlám zvyšovat ceny. Lidi jsou tu zvyklí a přijde jich víc. Jen nevím, jak to budu stíhat," usmívá se majitel restaurace v ulici Nikolaistrasse, která je od Fan Festu jen několik minut cesty.

"Počítáme s tím, že na fotbal přijede celá rodina, a děti třeba vůbec nebude zajímat. Pro ně je ve velkém parku v centru připravená Action Area. Budou tam skákací hrady a taky klasický dětský koutek, kde se o děti postarají, když rodiče budou vedle ve Fan Festu sledovat fotbal," upozornila Anja Greulich z Press Club Lounge, novinářského centra, které v Lipsku pro mistrovství vzniklo.

"Fandové nemusí jen sedět v hospodách a koukat na zápasy. Jsou tu pro ně i dvě skvělé výstavy. První v Muzeu historie města, ta se jmenuje Pán pravidel, a je unikátním projektem o rozhodčích. Druhá, nazvaná Ball artists, je v Muzeu umění a jde o pohledy výtvarníků na fotbal," dodává.

Obavy z demonstrace

Přijedete-li do Lipska vlakem, už na hlavním nádraží vás přivítají stovky fotbalových suvenýrů a v hale je i speciálně připravená herna fotbálku na otáčivých tyčích, který zná snad každý. Hned naproti si v předprodeji místní MHD (označen velkými písmeny LVB) můžete koupit čtyřiadvacetihodinovou jízdenku za 4,9 euro. Cesta k Zentralstadionu je značena obřími billboardy, pěšky je to z nádraží asi 20 minut, poutače také lákají k návštěvě Fan Festu nebo výstav.

Lipsko se ale připravuje i na demonstraci ultrapravice, která má být podle neoficiálních informací ve středu 21. června. V ten den se tu hraje utkání mezi Íránem a Angolou. Přijet mají stovky lidí.

"Demonstrace se ohlašuje dva dny předem, takže není jasné, zda skutečně bude. Policie je na ni ale připravená. Neofašisté chtějí podpořit Írán a jeho oficiální stanovisko, že holocaust je vymyšlená záležitost. Policie se bude snažit zřejmě udržet demonstranty mimo město, nedostanou povolení vyjít do ulic," říká Anja Greulich.

Fotbalová mše

Pokud se necháte strhnout fotbalovým šílenstvím, může se vám stát, že už u prvního obchůdku budete vlastníkem papírového tlampače s motivy mistrovství, sedáku ve tvaru fotbalového hřiště, či havajského květinového věnce v nejrůznějších národních barvách. Svačinu budete utírat do ubrousků s karikaturou Ronaldinha a přistihnete se, jak nevěřícně zíráte na plakát lákající k ekumenické fotbalové mši (kostel na něm je samozřejmě zelený a nalajnovaný jako fotbalový trávník).

Vyrazíte-li ale do Lipska v den, kdy se tam právě hraje fotbal, můžete zažít i pestrobarevné národní party v ulici Gottschedstrasse. "To je naše 'fotbalová ulice'. Budou tam pláže, pódia pro muzikanty, bary a výzdoba přímo od fandů národních týmů. A jako obvykle vše je prakticky v centru," láká Anja Greulich.