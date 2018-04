Jedny z posledních panenských pláží Itálie. Toskánská Maremma

Zázrak jménem Maremma

Když v létě roku 2009 plnily zprávy z Toskánska čelné pozice všech českých médií, půvaby pobřežní krajiny této části Evropy se logicky moc neprobíraly. Zprávám dominovaly spekulace o tom, kdo s kým a proč se z českých špiček politiky a byznysu v Toskánsku vlastně sešel. Politicky horké místo Toskánska se jmenuje Monte Argentario a na mapě tento poloostrov najdete zhruba 100 kilometrů jižně od Pisy.

Pokud ale odhlédneme od politických spekulací, mnohem zajímavější než luxusní enkláva Monte Argentario je úsek pobřeží na sever odtud. Mezi ústím řeky Ombrone a malým přímořským letoviskem Talamone se totiž dochoval asi 20 kilometrů dlouhý kus pobřeží nenarušený výstavbou hotelů a resortů, bez "plážového servisu", pobřežních mol, prodavačů zmrzliny a večerních diskoték.

Zní to skoro nepravděpodobně, ale právě tady, jen pár desítek kilometrů od světově proslulých toskánských měst umění, ještě můžete zažít věc v Evropě už skoro neznámou, totiž pocit z nenarušené přímořské krajiny nezkažené lidskou činností. Můžete se tu celý den povalovat na plážích, kam skoro nikdo nepřijde. Ten zázrak má jméno Maremma.

Pobřeží Maremmy z vrchů Monti dell’ Uccellina



Piniové lesy místo malarických bažin

V místech na jih od Grosseta přechází pobřežní nížina v nevysoké zalesněné pohoří Monti dell’ Uccellina (417 m n. m.). Členitou krajinu tu porůstají macchie a piniové lesy, nad přirozenými, neupravenými plážemi se zvedají skalní útesy. Vápencový masiv je protkán jeskyněmi.

Na první pohled působí Přírodní park Maremma (Parco Regionale della Maremma) jako zachovalá, nedotčená přírodní oblast, ale ve skutečnosti tomu tak není. Hlavně jižní část toskánského pobřeží totiž po staletí sužovala malárie a v pobřežních nížinách proto prakticky nikdo nežil. To je důvod, proč města tady leží dál od moře, často na kopcích, odkud jejich obyvatelé shlíželi na bažinatou, komáry zamořenou pobřežní nížinu.

Výhled od věže Castelmarino na pobřeží Maremmy

Odvodňovací kanál v Přírodním parku Maremma



Práce na eliminaci malárie probíhaly od 19. století, ovšem rekultivační a vysoušecí projekty trvaly desítky let a přenašeče zhoubné nemoci se podařilo definitivně vymýtit teprve po 1. světové válce. A protože se boj s malárií dotkl i oblasti Maremmy, je dnes část maremmského parku protkána sítí odvodňovacích kanálů a také rozsáhlé porosty pinií jsou vesměs uměle vysazené.

Celek ale působí velmi harmonicky a ačkoli Maremma nemá statut národního parku, lidská aktivita se tu reguluje přísněji než například v mnohem známějších alpských rezervacích.

Piniový háj pod věží Castelmarino v Přírodním parku Maremma



Po jediné silnici k moři

Pobřeží Maremmy je přístupné po jediné silnici, která vede z vesnice Alberese do miniaturního "letoviska" Marina di Alberese.

Pokud pojedete autem, zastavte se nejprve v informačním centru v Alberese a zjistěte si režim, který na příjezdové silnici panuje. Jinak byste mohli několik kilometrů před pobřežím narazit na zamčenou závoru. Do Mariny di Alberese jezdí taky autobus nebo se k moři můžete dostat na kole.

U pobřeží nečekejte nic víc než zčásti prašné parkoviště a několik jednoduchých barů, nebývá tu k dispozici například žádná sprcha se sladkou vodou.

Pokud sem ale dorazíte, bude to kvůli něčemu úplně jinému než kvůli popíjení koktejlů na pláži. Moře je totiž v Maremmě divoké a krásné. Vlny, nezkrocené umělými bariérami nebo moly, bez ustání buší do pobřežních písků, vzduch je prosycen solí, občas se nad pláží proletí hejno vodních ptáků.

Pláž u Mariny di Alberese je dlouhá několik kilometrů a můžete po ní volně procházet tam a zpět, společnost vám nejspíš bude dělat víc racků než návštěvníků rodu Homo sapiens sapiens.

Castiglione della Pescaia, pláž Rocchette



Panenské pláže i ptačí pozorovatelny

Vydáte-li se z Mariny di Alberese podél pobřeží k jihu, narazíte asi po půldruhém kilometru na oblast, kterou využívají nudisté. Snadno si tu ale najdete místečko i v případě, že tomuto způsobu opalování neholdujete.

Další postup vás přivede až do kouzelné zátoky Cala di Forno, sevřené mezi vápencovými skalami. Z Mariny di Alberese to sem trvá asi dvě hodiny a pokud by se vám nechtělo jít zpátky zase pěšky, zkuste se domluvit s osádkou některé z lodí, které tu obvykle kotví.

Když se z Mariny di Alberese pustíte k severu, budete mít pod nohama oblázky i větší kameny. Nezapomeňte s sebou vzít boty. Za necelé dva kilometry dorazíte do míst, kde do moře ústí řeka Ombrone. V okolí se rozprostírají mimo jiné přirozená slaniska se vzácnou flórou a faunou, vodní ptáky (například hojné kormorány, divoké husy a další) tu můžete pozorovat z upravené vyhlídky.

Okolí delty řeky Ombrone je také jedinou oblastí, kde se dodnes uchovala mělká přirozená jezírka se slanou nebo brakickou (poloslanou) vodou.

Na ruiny protipirátských věží

Pokud by vám nestačily scenérie Maremmy z žabí perspektivy, můžete se vydat po některé z turistických stezek do kopců nad pobřežím. Pohled na pláže shora stojí za to.

Pohyb po přírodním parku Maremma je ovšem regulován a trochu paradoxně je tu větší výběr tras v období mimo hlavní sezonu, od 15. září do 15. června. V létě se totiž některé stezky kvůli nebezpečí pro návštěvníky uzavírají, navíc vstup do centrální části parku je možný jen ve skupině vedené místním průvodcem.

Hlavním východištěm do oblasti je vesnice Alberese, kde sídlí informační centrum a odkud vyjíždějí do parku minibusy. Každopádně je vhodné kontaktovat správu parku předem a domluvit s nimi všechno potřebné.

Pláž v Marina di Alberese

Maremma, Vada - Bílá pláž

Jeden z nejoblíbenějších pěších výletů se nazývá "Le torri" (Okruh věží) a přivede vás mimo jiné ke konzervovaným ruinám dvou strážních věží, které tu toskánští vévodové postavili ve středověku, aby chránily kraj před nájezdy saracénských pirátů.

Jiný okruh vede ke zříceninám starobylého opatství San Rabano, ukrytým vysoko v kopcích uprostřed nekonečných porostů macchií. Ruiny staveb z 10. století "uprostřed ničeho" tu působí neuvěřitelným, tísnivým dojmem.

Když sejdete z vápencových kopců do příbřežní roviny, ocitnete se v ráji pro všechny smysly. V mírném příšeří pod mohutnými korunami vysokých pinií je již slyšet příboj, vzduch je prosycený vůněmi silic a občas o sobě shora dá vědět nějaký zástupce zdejší bohaté avifauny. Vlastní pobřežní linii pak od vnitrozemí odděluje nevysoký pás dun.