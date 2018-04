Jednou nohou v Kanadě, druhou v USA

Podstatná část řeky je zde součástí St. Lawrence Islands National Park, o který společně pečují jak Kanada, tak Spojené státy. Řeka tu totiž tvoří přirozenou hranici mezi oběma zeměmi - a je těžké určit, zda víc ostrovních domků obývají Kanaďané nebo Američané.

Státní příslušnost se tu ovšem dává okatě najevo: téměř na každém domě visí vlaječka. Vlajky jsou k vidění také na zhruba dvoumetrovém můstku spojujícím dva malé ostrovy: jde prý o vůbec nejkratší most mezi Kanadou a USA.

Srdcem celé oblasti je městečko Rockport, odkud vyjíždí většina výletních člunů a parníků. Koupit si palubní lístek na zhruba hodinovou jízdu mezi ostrovy se vyplatí: z vody je totiž oblast Thousand Islands nejkrásnější.

Během plavby se člověk dozví pohnuté historky ze života na ostrovech. Drby o newyorkské smetánce, která si koncem století toto místo zvolila za své letní rejdiště. Pak také to, že zrovna pod místem, kde právě loď pluje, může někde v hloubce ležet plná bedna kvalitní whiskey. Tento náklad museli do řeky čas od času shodit v dobách prohibice pašeráci, aby se vyhnuli oplétačkám s říční policií.

Samostatnou zastávku věnuje většina výletních lodí většímu ostrovu, na kterém stojí zámek nazývaný Hart = Srdce. Začal jej stavit jakýsi německý přistěhovalec, který se z nosiče kufrů po hotelích vypracoval na jednoho z nejmajetnějších Američanů: vlatnil například svého času nejpřepychovější hotel v USA, hotel Waldorf Astoria. Zámek měl být překvapením pro jeho ženu, která s ním přečkala období nouze a bídy. Jenže: milovaná manželka zemřela dřív, než byla stavba dokončena, a zničený muž nakázal okamžitě přestat stavět. Na ostrov se už nikdy nevrátil. Ještě do nedávna tak bylo možné vidět v zámku poházené nářadí, kteří tam zedníci ve spěchu zanechali. Kolem roku 1990 se zámek přece jen částečně doupravil - aby si turisté při lovu snímků nezlámali na ostrově nohy.

Po prohlídce z vodní hladiny je fajn prohlédnout si krajinu pěkně z ptačí perspektivy. K tomu se nejlépe hodí vyhlídková věž, která stojí na jednom z ostrovů u městečka Ivy Lea. Na rozhlednu se dostanete tak, že u Ivy Lea najedete na 1000 Islands Int´l Bridge - most spojují Kanadu se Spojenými státy.

Jak se tam dostat?

Nejjednodušší je vzít auto a jet podél pobřeží Lake Ontario směrem na Kingston. Právě v Kingstonu se vlévá do Ontaria řeka Svatého Vavřince - pokud budete postupovat dál proti proudu, dojedete až do Rockoportu.

Výlety lodí:

- lodě vyjíždějí z Rockportu, Cananoque a Kingston

- palubní lístek: od osmi do šestnácti dolarů

Rozhledna na Ivy Lea:

- vstupné: čtyři dolary (v ceně je ovšem cesta výtahem nahoru i dolů)