Jedno z nejmagičtějších míst planety. Sinaj.

Zajímavé místo by se dalo nazvat také "Duhový kaňon", a to díky teplým barvám, které přecházejí od bílé přes žlutou až po červenou na stěnách úzké rokle. Cestou dlouhou přes 2,5 km se můžeme kochat tím, co zde vytvořila příroda před mnoha miliony let.





Zřejmě nejpůsobivější je nejužší část kaňonu, kde se mezi dva pískovcové valy stěží vejde jeden člověk. Tento přírodní útvar připomíná složením hornin, svým vznikem i výsledným tvarem Petru v nedalekém Jordánsku. I u této lokality je k dispozici několik restaurací, kde se dá dobře pojíst nebo v krajním případě přespat.



Kdo navštíví Sinajský poloostrov, tento nádherný kout naší planety, nebude litovat. Zdejší moře, poušť a hory od pradávna přitahují lidskou pozornost a svým návštěvníkům přinášejí nejedno nezapomenutelné poznání.